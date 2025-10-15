Itthon tízből hat PC-n még mindig Windows 10 fut

Vége a Windows 10 hivatalos terméktámogatási ciklusának, de ettől függetlenül továbbra is PC-k százmilliói futtatják a 2015-ben megjelent operációs rendszert. Itthon az európai átlaghoz képest is nagyon magas még a régi rendszer használati aránya.

Egy nappal járunk a Windows 10 rendes terméktámogatási ciklusának lejárta után, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy azok a gépek, melyek még mindig a 2015-ben megjelent operációs rendszert futtatják, varázsütésre megszűnnek működni.

Csak éppen jóval kockázatosabb lesz a hálózatba kötött használatuk, amivel a statisztikák szerint még mindig több százmillió érintett felhasználónak kell szembenéznie globálisan, hiszen a Windows 10-et még a nyár elején is több gépen használták, mint a Windows 11-et.

A Statcounter globális adatai szerint a helyzet szeptemberre sokat javult, az újabb verzió már 49%-on állt, míg a Windows 10 40%-ra zuhant vissza. Szeptemberre már Európában is megtörtént a helycsere, Magyarországon viszont távolról sem ilyen rózsás a helyzet, a statisztikák szerint ugyanis

a magyar PC-k több mint 61%-án még mindig Windows 10 fut.

Januárhoz képest amúgy nagyjából 8 százalékpontos csökkenést lehet látni a Windows 10 pozíciójában, ebből csak a szeptember 4 százalékpontot jelentett, vagyis sokan az utolsó pillanatig kivártak a frissítéssel, ami jobb esetben csak az operációs rendszer, rosszabb esetben pedig az egész számítógép cseréjével jár.

Persze nem tudni, hogy a Statcounter mekkora adathalmazzal dolgozik, illetve értelemszerűen ebbe a statisztikába csak azok a PC-k tartoznak bele, melyek internetre csatlakoznak, a termelésben résztvevő, belső hálózaton lógó kliensekre nem lát rá a mérés.