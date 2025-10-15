Megújult a YouTube lejátszója

Letisztultabb és „magával ragadóbb" élményt ígér a Google a platformon, mely minden felületen bevezetésre kerül, és több teret hagy a tényleges tartalomnak.

Világszerte fokozatosan válik láthatóvá a YouTube új vizuális frissítése a héttől kezdődően, mely ezúttal egy látványosabb ráncfelvarrást hoz a videólejátszónak – jelentette be a Google. A felhasználók egy része pár hete már láthatja a változásokat, de szélesebb körben csak most élesednek a platformon, a mobilalkalmazásokban, a böngészős változatban és okostévéken egyaránt.

A fő újdonság egy újratervezett lejátszó, amin a felhasználó felület vezérlőelemei és ikonjai kevesebb helyet foglalnak, ezáltal több hasznos tér marad a tartalmak megjelenítésére. A keresésre szolgáló mező szintén modernebb és kevésbé tolakodó, a lejátszás állapotát jelző szünet/folytatás gomb pedig a képernyő közepére került az előzőnél nagyobb méretben.

A kommentfolyam szintén átláthatóbbá vált, valamint egyszerűsödött a későbbi megtekintés céljából mentett videók várólistájának szerkesztése. Egyes videók esetében a kedvelés gomb egyedi dinamikus animációt jelenít meg megnyomásra.