Kitalált valamit a Google a szponzorált találatok elrejtésére

Elrejthetővé válnak a szponzorált találatok – miután átgörgettünk rajtuk.

Több kontrollt ad a Google a felhasználók kezébe a keresőben listázott hirdetések felett, mely frissítés már világszerte élesbe lépett desktopos felületen és mobilon egyaránt, észrevételünk szerint a magyar internetezőknél is. A keresőcég lépése azért érdekes, mert míg láthatóbbá teszi a keresési találatok közt megjelenő hirdetéseket, lehetőséget ad az elrejtésükre is.

A reklámok így kevésbé ékelődnek be organikusan, külön címkézéssel a releváns találatok közé, helyette a lista tetején kapnak helyet tömbösítve. A legfeljebb négy hirdetést tartalmazó blokk alján lehet látni a „Szponzorált találatok elrejtése” gombot, mely összecsukja a panelt, utána az internező már csak az algritmus által rangsorolt találatokat láthatja.

Az AI összefoglalók az új panel bevezetése után is kiemelt helyet kapnak az elem fölött vagy alatt elhelyezve, és a Google kiemelte, hogy a változtatás az összes hirdetésre érvényes lesz kivétel nélkül.

Via 9to5Google.