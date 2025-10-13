Búcsúzik az Apple a Clips videószerkesztőtől

Snitt.

Az Apple 2017-ben indította el a Clips nevű iOS-es alkalmazást, mely szórakoztató effektekkel, automatikus feliratozással és AR-funkciókkal próbált felhasználókat csábítani, de a TikTokhoz hasonló közösségi videós szolgáltatások világában nem igazán sikerült teret nyernie. A Snapchatre és Instagram Storiesra válaszul kiadott app nem igazán rendelkezett olyan közösségi funkciókkal, míg a sikeresebb konkurensek, és az utóbbi években új funkciókat már nem is igazán kapott, csupán hibajavítások érkeztek a frissítési csomagokkal.

Az app támogatási oldala szerint a Clips október 10-től már nem kap frissítéseket, így vélhetően végleg elengedik a cupertinóiak. Az app már meglévő felhasználók továbbra is használhatják a jelenlegi vagy korábbi verziókat iOS-en és iPaden, de új felhasználók nem tölthetik már le az App Store-on keresztül.

Az Apple rendelkezik egy másik videószerkesztővel is, az iPhone-okra letölthető iMovie-val, aminek szintén nem áll jól a szénája, mert tavaly december óta nem frissült, ezek alapján pedig úgy tűnik, a cupertinóiak számára a videószerkesztők nem különösebben kapnak prioritást.

Via TechCrunch.