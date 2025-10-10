A ChatGPT-nél is gyorsabban lépte át a Sora az egymillió letöltést

A videógenerátor app a megjelenése utáni első öt napban gyorsabban nőtt, mint a ChatGPT.

Megjelenése után kevesebb mint öt nap alatt sikerült elérnie az egymillió letöltést az OpenAI rövid videókat generáló AI-alkalmazásának, a Sorának, mely mérföldkövet gyosabban lépte át, mint a népszerű ChatGPT. A szeptember 30-án közzétett alkalmazás ráadásul csak iOS-eszközökön érhető el meghívásos alapon az USA-ban és Kanadában, tehát a felhasználóknak kódra van szükségük a hozzáféréshez. Ezen korlátozások ellenére sikerült a Sorának az Apple App Store első helyére kerülni. Érdemes hozzátenni, hogy a ChatGPT viszont csak az USA-ban volt elérhető a rajtkor, Kanadában még nem.

A generatív AI-eszköz elődjéhez hasonlóan rövid, legfeljebb 10 másodperces videók létrehozását teszi lehetővé szöveges promptok alapján az új Sora 2 modellel, és egyik fő újítása a cameo nevű funkció, amivel a felhasználók saját képeiket feltöltve hozhatják létre digitális modelljüket videók generálásához.

Nagy felbonydulást keltett, hogy a Sora olyan védett karakterekkel is képes új tartalmakat készíteni, mint SpongyaBob Kockanadrág, a Pokémon, a South Park vagy a Rick és Morty figurái. Sam Altman, az OpenAI vezetője múlt héten ezért bejelentette, hogy opt-in modellre áll át a szolgáltatás, tehát az eredeti elképzeléstől eltérően a jövőben a jogtulajdonosoknak aktívan kell beleegyezniük abba, hogy a karaktereiket felhasználhassák az alkalmazásban. Az AI-fejlesztő arról biztosította az alkotókat, hogy a későbbiekben kérésre is blokkolja utólagosan a kért karaktereket, és szorosan együttműködik velük az eltávolítási kérelmek ügyében.

