Kvantumkutatásért járt az idei fizikai Nobel-díj

A kvantumtechnológia területén elért áttörésért ítélte oda 2025-ben a Svéd Királyi Tudományos Akadémia a fizikai Nobel-díjat három kutatónak, akik a '80-as években lefektették a mai kvantum-számítástechnika alapjait.

Egy angol, egy francia és egy amerikai kutató, John Clarke, Michael H. Devoret és John M. Martinis kapták az idei fizikai Nobel-díjat a kvantumtechnológia területén elért kutatási eredményeikért cserébe - jelentette be kedden a díjat odaítélő Svéd Királyi Tudományos Akadémia.

A tudományos világ egyik legrangosabb elismerése egész konkrétan a "makroszkopikus kvantummechanikai alagutazás (tunneling) és az energiamennyiségek kvantálódásának felfedezéséért egy elektromos áramkörben" járt a triónak.

A tudósok a Kaliforniai Egyetemen és Yale Egyetemen olyan szupervezető áramkört építettek, amelyben az összes töltött részecske egységesen viselkedett, mintha egyetlen kvantumrészecske lenne, amely képes volt az alagutazásra, vagyis hogy egy energetikailag tiltott állapotból kvantummechanikai alagúton keresztül lépjen át másik állapotba. Ezzel kvantált energiakibocsátást és -abszorpciót is megfigyeltek, ami a kvantummechanika egyik alapvető jellemzője - áll az akadémia közleményében.

Ez a felfedezés vezetett aztán később a kvantumszámítógépek alapvető működési elvét adta - elindítva a számítástechnikát egy egészen új technológiai irányvonal felé, melyet a mai napig nem tudtak még teljesen megérteni és kiaknázni a világ legtehetősebb technológiai cégei sem.