Ezzel a billentyűzettel betárcsázhatsz a Wordbe

Október eleje van, tehát menetrendszerűen jön a Google japán csapatának új, teljesen képtelen billentyűzete - az idei koncepció is pont olyan, amit kizárólag japánok találhattak ki.

A Google, pontosabban a cég által fejlesztett szoftveres billentyűzet, a Gboard japán csapata évről-évre előáll formabontó billentyűzet-koncepciójával, melybe idén némi retro vibe-ot is belevittek, amitől pedig igazán különleges, hogy egyáltalán nincsenek rajta gombok.

Helyette vannak viszont tárcsák, pont mint az előző évszázadban divatossá vált tárcsázós telefonokon, ami abból a szempontból jó hír, hogy aki azokat tudta használni (márpedig még egy csecsemő is elboldogul velük a Fisher-Price -nak hála), annak valószínűleg nem okoz(na) gondot a Gboard Dial Version-nek nevezett beviteli eszköz kezelése.

Gboard ダイヤルバージョン / Gboard Dial Version Még több videó

Hyperscaler vagy hazai felhő? Lehet, hogy nem kell választani! Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak. Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak.

Hyperscaler vagy hazai felhő? Lehet, hogy nem kell választani! Egy jól felépített hibrid vagy multicloud modellben a különböző felhők nem versenytársai, hanem kiegészítői egymásnak.

Fontos különbség azonban, hogy míg a tárcsázós telefonok full analógok voltak, addig a japánok kreálmánya a koncepcióvázlat szerint ezt modern szenzorokkal váltja fel vagy egészíti ki, az így keletkezett jel pedig hagyományos módon, USB-n jut el a számítógéphez.

Azért a koncepciónak akadnak némi eredendő hátulütői. Ott van mindjárt az időfaktor, vagyis a következő betű betárcsázásáig meg kell várni, míg a tárcsa visszatér alaphelyzetbe (jobb esetbe a másik két tárcsa használható párhuzamosan), meg itt aztán tényleg értelmet nyer az egyujjas gépelés, vagyis tárcsázás, bár az igazán pro gyorstárcsázó felhasználók a mutatóujj mellett a gyűrűsujj-középsőujj kombóval is tudnak gépelni tárcsázni.