Izmozik a Strava a Garmin ellen

A közösségi sportalkalmazás azt szeretné elérni, hogy a Garmin ne árusíthassa bizonyos óráit - gyakorlatilag szinte egyiket sem.

A hét elején a Strava sportolói közösségi szolgáltatás beperelte a Garmint, amiért állítása szerint az eszközgyártó két szabadalmát is megsértette, melyek az edzésútvonalak követésével összefüggő szegmensek és hőtérkép funkciókkal kapcsolatosak - jelentette elsőként a DC Rainmaker. A Strava szerint a Garmin egy együttműködési keretmegállapodást is megsértett saját hőtérképe fejlesztésével.

A benyújtott panaszban a felperes szeretne végleges tiltó végzést kérni a bíróságtól arra vonatkozóan, hogy a Garmin ne adhasson el a továbbiakban a fent említett két funkcióval rendelkező termékeket, ami szinte a Garmin összes hardvertermékét érinti, mely a 2014-ben bevezetett Connect platformot kínálja.

A per már magában okot ad a szemöldökök felhúzására, mivel a fitnesztechnológia területén két jelentős szereplőnek számító Strava és a Garmin körülbelül egy évtizede dolgozik együtt, idő közben pedig számos integrációt bevezettek a platformjaik között.

Az IT munka elpárolgó jövője - borús adás Pogival Van-e realitása tovább álmodozni, lesz-e újabb IT munkaerőpiaci reneszánsz, látványos túlkereslettel? Van-e realitása tovább álmodozni, lesz-e újabb IT munkaerőpiaci reneszánsz, látványos túlkereslettel?

Az IT munka elpárolgó jövője - borús adás Pogival Van-e realitása tovább álmodozni, lesz-e újabb IT munkaerőpiaci reneszánsz, látványos túlkereslettel?

Egyelőre nem tűnik valószínűnek, hogy a Strava eléri célját, mivel a szabadalmi bejelentések idővonalát tekintve az érvek nagy eséllyel nem állják meg helyüket a bíróságon, ráadásul az állítólagos jogsértések a Strava állítása szerint bár rég kezdődtek (olyan 11 éve), mégis csak most emel kifogást.