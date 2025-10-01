Foglyul ejtette egy Samsung okosgyűrű a viselője gyűrűsujját
Nagyanyámnak létezett egy biztos módszere arra, ha az évtizedeken keresztül viselt jeggyűrűjét le akarta rángatni az ujjáról mert éppen felidegelte nagyapám. A szappanozás mindig csodát tett ilyen helyzetben, de a modern korban már ez a módszer sem feltétlen segít, pláne ha a gyűrű műszaki hibából adódóan szorul rá a viselő ujjára.
Márpedig ez is meg tud mostantól történni, legalábbis bejárt a netet annak a szerencsétlen Samsung Galaxy Ring tulajnak az esete, akinek a gyűrűsujján lévő okosgyűrű beépített akkumulátora felpúposodott, amitől a kütyü menthetetlenül rászorult az ujjára. Mindezt ráadásul egy repülőút elején, a biztonsági ellenőrzés előtt, ahol persze illik levenni az efféle csecsebecséket.
Az IT munka ködös jövője - doomsday adás Pogival Van-e realitása tovább álmodozni, lesz-e újabb IT munkaerőpiaci reneszánsz, látványos túlkereslettel?
A gyűrű tulajdonosa végül nem szállhatott fel a gépre a meghibásodott gyűrű miatt, ezért egy napra ki kellett vennie egy hotelszobát, az eszközt pedig állítólag egy közeli kórház sürgősségi osztályán távolították el.
Az X-re feltett poszton jól látszik a felpúposodott akkumulátor, ami egyébként komoly galibát okozhatott volna abban az esetben, ha oldschool módszerrel egyszerűen csak megpróbálják levágni a gyűrűt az ujjról.
Mindez persze nem jelenti azt, hogy a Samsung Galaxy Ring okosgyűrűk akkumulátorával általánosságban bármi probléma lenne, a mostani - egyelőre - egy izolált esetnek tűnik, de azért felhívja a figyelmet rá, hogy a viselhető eszközök új generációi milyen problémákat okozhatnak meghibásodás esetén.
Via SamMobile.