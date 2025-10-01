Foglyul ejtette egy Samsung okosgyűrű a viselője gyűrűsujját

Az okosgyűrűk meglehetősen egyszerű kiegészítő kütyük, olykor azonban komoly fejfájást okozhatnak a viselőjüknek, pláne mivel egészen máshogy kell velük bánni, mint egy fémgyűrűvel.

Nagyanyámnak létezett egy biztos módszere arra, ha az évtizedeken keresztül viselt jeggyűrűjét le akarta rángatni az ujjáról mert éppen felidegelte nagyapám. A szappanozás mindig csodát tett ilyen helyzetben, de a modern korban már ez a módszer sem feltétlen segít, pláne ha a gyűrű műszaki hibából adódóan szorul rá a viselő ujjára.

Márpedig ez is meg tud mostantól történni, legalábbis bejárt a netet annak a szerencsétlen Samsung Galaxy Ring tulajnak az esete, akinek a gyűrűsujján lévő okosgyűrű beépített akkumulátora felpúposodott, amitől a kütyü menthetetlenül rászorult az ujjára. Mindezt ráadásul egy repülőút elején, a biztonsági ellenőrzés előtt, ahol persze illik levenni az efféle csecsebecséket.

A gyűrű tulajdonosa végül nem szállhatott fel a gépre a meghibásodott gyűrű miatt, ezért egy napra ki kellett vennie egy hotelszobát, az eszközt pedig állítólag egy közeli kórház sürgősségi osztályán távolították el.

Az X-re feltett poszton jól látszik a felpúposodott akkumulátor, ami egyébként komoly galibát okozhatott volna abban az esetben, ha oldschool módszerrel egyszerűen csak megpróbálják levágni a gyűrűt az ujjról.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a Samsung Galaxy Ring okosgyűrűk akkumulátorával általánosságban bármi probléma lenne, a mostani - egyelőre - egy izolált esetnek tűnik, de azért felhívja a figyelmet rá, hogy a viselhető eszközök új generációi milyen problémákat okozhatnak meghibásodás esetén.

Via SamMobile.