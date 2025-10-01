40 éves az Excel

Négy évtizede jelent meg a táblázatkezelő első verziója.

A Microsoft Excel hihetetlen mód immár egy 40 éves szoftver, melynek első kiadása 1985. szeptember 30-án jelent meg akkor még kizárólag Macintoshra - azóta felhasználói bázisa a becslések szerint 750 millió és 1,2 milliárd között mozog. Maga az Excel nem volt egy úttörő ötlet, mivel táblázatkezelők gyakorlatilag azóta léteznek, mióta a személyi számítógépek, például az Apple II gépek eladásait fellendítő, akkoriban „killer appnak” számító VisiCalc, amivel az Apple korai vagyonát sikerült felhalmoznia.

A nyolcvanas évek elején jelent meg a Microsoft Multiplan, majd 1983-ban a Lotus 1-2-3, amely gyorsan hatalmas népszerűséget hozott a táblázatkezelőknek. Ez a két termék alapozta meg a gyorsabb, felhasználóbarát táblázatkezelőkre való igényt. 1984 őszén aztán Doug Klunder, Jabe Blumenthal, Charles Simonyi és Bill Gates „Odyssey” kódnéven elkezdték fejleszteni az Excelt, mellyel a cél az volt, hogy egy grafikus felhasználói felülettel rendelkező, átlátható táblázatkezelőt sikerüljön készíteni a felhasználóknak. Az első Windowsra írt verzió csak néhány évvel később jelent meg a Macintoshra írt változat után , amikor 1987-ben a Microsoft átültette az Excel 2-t Windowsra.

Az Excel egyik nagy újítása az intelligens újraszámlálás volt, amivel egy adott cella módosítása esetén a program nem számolta újra az egész munkafüzetet, csak az érintett cellákat, ezzel pedig jelentős teljesítményjavulást sikerült elérni a korai számítógépeken. Később érkeztek az Excel népszerűségét adó további alapfunkciók, mint a makrók és VBA (automatizálás), a diagramok és vizualizációk, illetve a pivot táblák.

Az Excel később a Microsoft Office produktivitási csomag részeként jutott el a felhasználók szélesebb köréhez, majd megszületett az .xlsx formátum, ami jobb adattárolást és több kompatibilitási lehetőséget hozott. A 2010-es években elérkezett a cloud és a kollaboráció korszaka, amikor megjelent az Excel Online, az Office 365 (ma Microsoft 365) és később a Teams-integráció.