Újra mixelhetik a DJ-k a Spotify zeneszámait
Hogy a "lemezlovas" kifejezésen mennyire túlhaladt az idő, azt jól mutatja, hogy a mai DJ-k egy része már éppúgy a streamingre próbál építeni, mint a hallgatók túlnyomó többsége. A Spotify ugyanakkor egy ideje úgy döntött, nem kívánja támogatni a DJ-ket a különböző külső alkalmazások integrációjával, ezt a döntését azonban most úgy tűnik, visszavonta a svéd cég.
Legalábbis azok a DJ-k, akik Spotify Premium előfizetéssel rendelkeznek, újra át tudják adni a lejátszási listájukat az egyik legnépszerűbb DJ-platformnak, az Algoriddim dejay-ének, egyelőre kizárólag Mac-es vagy Windowsos felületen.
A Spotify 2020-ban döntött úgy, hogy a jogosítási dilemmák miatt megszünteti a fentihez hasonló integrációkat, a cég felhasználói szabályzata pedig azóta kifejezetten tiltja a Spotify-ról megszólaltatott zenék mixelését.
A djay egyébként multiplatformos rendszer, azaz a Spotify mellett a Tidal-lal, a Soundcloud-dal, sőt, még az Apple Music-kal is együtt tud működni.
Via The Verge.