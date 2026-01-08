Újabb eszközt vetnek be az online zaklatókkal szemben a britek

Ma lépett hatályba Nagy-Britanniában az ország egyik legmeghatározóbb, az online tér védelmét szavatolni hivatott jogszabályának, az Online Safety Act-nek az egyik olyan új rendelkezése, mellyel hatékonyabb fellépést remél a kormányzat az online zaklatókkal szemben.

A jogszabály mától hatályos passztusai értelmében a legnagyobb platformüzemeltetőknek, így a Meta-nak, a Google-nek, a TikToknak és az X-nek, valamint több randiplatformnak gondoskodniuk kell arról, hogy a rendszereiken keresztül küldött vagy megjelenített, kéretlen szexuális ábrázolásokat, jellemzően fotókat (cyberflashing) blokkolják.

A cyberflashing Angliában és Walesben két éve bűncselekménynek számít, az elkövetőkre pedig akár két év letöltendő börtönbüntetést is kiszabhat a bíróság. A jelenség Nagy-Britanniában ettől függetlenül rendkívüli módon elterjednek számít, amit többek között az a statisztika is alátámaszt, mely szerint minden harmadik brit tinédzser lányt ért már legalább egyszer ilyen formában zaklatás az online térben.

A szűrés és blokkolás technikai feltételeit a brit hírközlési hatóság, az Ofcom egyezteti a platformüzemeltetőkkel.

December közepén a Financial Times arról cikkezett, hogy a brit kormány a meztelenség-ábrázolás blokkolását eszközszintre terjesztené ki, és elvárná az iOS-t vagy Androidot futtató okostelefonok, tabletek gyártójától, hogy egészen addig blokkolják a kijelzőkön megjelenő bárminemű meztelenség-ábrázolást, míg a felhasználó nem igazolja hitelt érdemlően a nagykorúságát.

Hazánkban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a távközlési szolgáltatókat bízta meg a felnőtt tartalmak szűrésével, egy saját maga által összeállított lista alapján. Ezt a szűrést január elejétől a mobil, illetve májustól a nagyobb vezetékes szolgáltatók ügyfelei ingyenesen kérhetik az adott előfizetésre vonatkozóan.