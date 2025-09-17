A videósokon keresztül is nyomasztaná a YouTube az ad blockereket használókat

Augusztus óta drámai visszaesésről számolnak be egyes alkotók a videók megtekintési számaiban, ami a blokkolókkal szembeni harcban vívott legújabb intézkedéssel lehet összefüggésben.

A YouTube 2023-ban kezdte el tesztelni a reklámblokkoló kiegészítőket használó internetezők korlátozását annak érdekében, hogy minél több felhasználót tereljen át a YouTube Premium szolgáltatásra való előfizetésre. A cég az eleinte szűkebb körben futtatott intézkedéseket fokozatosan kezdte el kiterjeszteni minél több internetezőre, és még mindig vannak újabb módszerei, melyeket időről időre tesztel.

Az elmúlt egy hónapban sok YouTuber számolt be arról, hogy a megtekintések száma jelentősen alacsonyabb, mint korábban, egyes esetekben nagyon drasztikus a visszaesés. Ennek okán felmerültek olyan elméletek, hogy a trend a YouTube ad blockerekkel elleni harcával lehet összefüggésben - a feltételezés szerint a platform nem számolja a megtekintéseket azon nézőknél, akiknél engedélyezve van valamilyen blokkoló.

A YouTube támogatói oldalán elrejtve fellelhető egy bekezdés is, amiben a Google arról ír, hogy a hirdetésblokkolók és egyéb bővítmények befolyásolhatják a jelzett megtekintések számának pontosságát, és hogy az ad blockereket használó desktopos nézőkkel nagyobb arányban rendelkező csatornák nagyobb ingadozást tapasztalhatnak a forgalomban. A YouTube állítása szerint viszont „nincs olyan rendszerszintű probléma, amely az alkotókat érintené” az alacsonyabb megtekintések számával kapcsolatban.

Jeff Geerling blogbejegyzésben számolt be saját vizsgálatáról, melynek során úgy találta, hogy asztali gépeken a megtekintések száma körülbelül 50%-kal csökkent, míg a mobilos és tévés nézettség változatlan maradt. Még furcsább, hogy a hirdetési bevételek és az olyan engagement mutatók, mint a lájkok, nagyjából változatlanok maradtak.

A közösségi oldalakon reagáló kreatívok szerint ez még inkább megnehezíti az alkotók dolgát, mivel sokan a megtekintések számára tudnak hivatkozni a szponzorációs szerződésekben, de a felére csökkent számok már befolyásolják a bevételszerzést is. ÍGy láthatóan a YouTube stratégiája afelé mozdult el, hogy már a videókészítőkön keresztül próbál nyomást gyakorolni a felhasználókra, hiszen innentől kezdve a kreatívok érdekévé is válik, hogy nézőik kikapcsolják a videómegosztó által kifogásolt eszközöket.