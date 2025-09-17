Mellékleteink:

HUP Gamekapocs
:

Szerző: Koi Tamás

2025. szeptember 17. 14:10

0

Megjött a Garmin új digitális gyereknyakörve

Piacra dobta gyerek okosórájának második generációját a Garmin. A Bounce 2 -vel végre rendesen működik a kétirányú kommunikáció, de ennek az árát alaposan megkéri a gyártó.

Három év után továbbfejlesztett verziót adott ki gyerek-okosórájából a Garmin, mely ezúttal egy jóval kevésbé bumfordi és immár kétirányú kommunikációt is biztosít szülő-gyerek között.

A Bounce 2 elődjéhez hasonlóan LTE-alapú adatkapcsolatot nyújt, működéséhez pedig nem kell SIM-et rakni a készülékbe, illetve az óra mögött álló szolgáltatásra közvetlenül a Garminnál lehet előfizetni havi 10 dolláros vagy évi 100 dolláros áron.

garmin_bounce2

Az AI és a nagy full-full-stack trend

Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

A szolgáltatásba a kétirányú hangüzenet-küldésen kívül benne foglaltatik a valósidejű helyadat-küldés, mellyel a szülők nyomon követhetik a gyermek helyzetét, illetve értesítést kaphatnak, ha elhagyja a kijelölt zónát (geofencing).

Az immár kerek számlapú, AMOLED-kijelzős gyerekóra új funkciója, hogy a gyerekek már le tudnak tölteni rá zeneszámokat is az Amazon Music szolgáltatáson keresztül.

A Garmin Bounce 2 a magyar LTE-hálózatokkal nem kompatibilis.

Hibát találtam
Vissza a tetejére

Október 13-án 6 alkalmas, 18 órás CI/CD alapozó képzést indítunk. Az élő képzések órái utólag is visszanézhetők, és munkaidő végén kezdődnek.

a címlapról

roszkoszmosz

0

Saját Starlink-riválist indít Oroszország

2025. szeptember 17. 13:43

Az első indítások idén év végén jöhetnek, 2035-re valósulhat meg a teljes, országos lefedettség, beleértve az Észak-sarkvidéket.