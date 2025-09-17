Megjött a Garmin új digitális gyereknyakörve
Három év után továbbfejlesztett verziót adott ki gyerek-okosórájából a Garmin, mely ezúttal egy jóval kevésbé bumfordi és immár kétirányú kommunikációt is biztosít szülő-gyerek között.
A Bounce 2 elődjéhez hasonlóan LTE-alapú adatkapcsolatot nyújt, működéséhez pedig nem kell SIM-et rakni a készülékbe, illetve az óra mögött álló szolgáltatásra közvetlenül a Garminnál lehet előfizetni havi 10 dolláros vagy évi 100 dolláros áron.
A szolgáltatásba a kétirányú hangüzenet-küldésen kívül benne foglaltatik a valósidejű helyadat-küldés, mellyel a szülők nyomon követhetik a gyermek helyzetét, illetve értesítést kaphatnak, ha elhagyja a kijelölt zónát (geofencing).
Az immár kerek számlapú, AMOLED-kijelzős gyerekóra új funkciója, hogy a gyerekek már le tudnak tölteni rá zeneszámokat is az Amazon Music szolgáltatáson keresztül.
A Garmin Bounce 2 a magyar LTE-hálózatokkal nem kompatibilis.