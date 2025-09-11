Már mobilról is lehet felügyelni a PS-ező gyerekeket

A Family App szülői mobilról használható felügyeleti funkciókat kínál PlayStation 4 és 5 konzolokhoz.

A Sony hivatalosan is elérhetővé tette a Google Play Áruházban és az Apple App Store-ban a szülői felügyeleti eszközöket kínáló Family alkalmazást, mellyel a szülők közvetlenül a mobiljukról kezelhetik a háztartásban található PlayStation konzolokon játszó gyerekek játékidejét, valamint egyetlen érintéssel jóváhagyhatják az extra játékidőre vonatkozó kéréseket. Az appon belül lehetőség van kimondottan gyerekekhez köthető fiók regisztrálására a PlayStation Networkön.

A szülők emellett aktivitási jelentést kapnak, és jobban ráláthatnak arra, mivel játszanak a kiskorúak. Az app tartalmazza a PS5 és PS4 konzolokon már elérhető szülői felügyeleti funkciókat is, például a játékidő-beállításokat és a játékokhoz kapcsolódó korhatár-beállításokat.