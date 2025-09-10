Most már tényleg jön a veszteségmentes streaming a Spotify-ra

Nem külön csomagban, hanem alapértelmezetten minden prémium előfizetőnek elérhető lesz a 24-bit / 44.1 kHz FLAC.

Legutóbb februárban írtunk róla, hogy a Spotify több évnyi lebegtetés után az idei év során valamikor már TÉNYLEG elérhetővé teszi a veszteségmentes tömörítéssel való lejátszást, ami a korábbi feltételezésekkel szemben végül nem egy különálló új előfizetési csomag részeként érkezik meg, hanem minden Premium-előfizető hozzájuthat. A jobb minőségű zenehallgatást kínáló opció a következő két hónap során válik fokozatosan elérhetővé több mint 50 piacon, kezdve Ausztráliával, Ausztriával, Csehországgal, Dániával, Németországgal, Japánnal, Új-Zélanddal, Hollandiával, Portugáliával, Svédországgal, az Egyesült Államokkal és az Egyesült Királysággal. Az előfizetők az alkalmazon belül fognak értesítést kapni arról, amint a veszteségmentes hangzás elérhetővé válik a számukra is. A türelmes várakozásra intő értesítést már a magyar felhasználók is láthatják, így vélhetően már közel a rajt.

5 erős érv a Kafka alapozó képzésünk mellett Szeptember 15-én, hétfőn ONLINE formátumú, a Kafka alapjaiba bevezető képzést indít a HWSW, ezért most összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni ezen a tanfolyamon. Szeptember 15-én, hétfőn ONLINE formátumú, a Kafka alapjaiba bevezető képzést indít a HWSW, ezért most összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni ezen a tanfolyamon.

5 erős érv a Kafka alapozó képzésünk mellett Szeptember 15-én, hétfőn ONLINE formátumú, a Kafka alapjaiba bevezető képzést indít a HWSW, ezért most összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni ezen a tanfolyamon.

Nem lehetünk azonban biztosak abban, hogy a streamingszolgáltatás nem fog beadni egy ziccert. A Spotify veszteségmentes opciója a 24 bites/44,1 kHz-es FLAC támogatást takarja, míg az Apple Music, a Tidal és a Qobuz mind HiRes FLAC-támogatással rendelkeznek akár 24 bit/ 192 kHz-ig. A nem kimondottan audiofilek számára ilyen különbségek vélhetően annyira nem tűnnek szembe, de nyitva marad a lehetőség, hogy a platform egy újabb luxusszinttel bővítse majd a portfóliót a későbbiekben.

A veszteségmentes zenehallgatás a Spotify igazi rétestészta-projektje, hiszen a cég négy éve jelentette be az akkor még HiFi néven futó újítást, miután a lejátszott zene hangminőségét tekintve jelentős mértékben alulmaradt az Apple Musichoz vagy éppen a Tidalhoz képest. Ezeknél a szolgáltatóknál a veszteségmentes tömörítéssel lejátszott zene mondhatni alapszolgáltatás, eddig a Spotify-on kívül talán csak a YouTube Music nem kívánt bevezetni hasonló opciót.

A Spotify részéről vélhetően nem feltétlenül a technológiai háttér megteremtésére kellett ennyit várni, hanem arra, hogy aláírás kerüljön a megfelelő szerződésekre a legnagyobb zenekiadókkal. A svéd cég éppen az év elején írt alá két ilyen, jelentősebb megállapodást, az elsőt januárban a Universal Music Grouppal, a másodikat pedig ebben a hónapban a Warner Music Grouppal.

Via The Verge.