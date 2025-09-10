Egyre több netes bejelentést követ intézkedés

Tavaly csaknem 1500 bejelentést intéztek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jogsegélyszolgálatához, az Internet Hotline-hoz - továbbra is a gyermekek online szexuális bántalmazása vezeti a listát, az esetek túlnyomó részét intézkedés követte.

Bár a bejelentések száma nem nőtt jelentős mértékben az évek során, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) jogsegély-szolgálatához, az Internet Hotline-hoz (IH) érkező panaszok mögött feltételezhetően egyre durvább esetek húzódnak.

Legalábbis erre utal, hogy a hatóság közleménye szerint az IH-hoz tavaly intézett 1480 bejelentés érkezett, ezek túlnyomó többsége, közel 80 százaléka pedig intézkedést is igényelt – szemben a 2021-es 42 százalékos aránnyal.

A közleményből az is kiderül, hogy a bejelentők egyre jobban megbíznak az IH munkájában, de legalábbis a bejelentések kétharmada tavaly már nem anonim módon érkezett a jogsegélyszolgálathoz. E körben 2024-ben 51 gyermek és 63 szülő fordult érzékeny problémával a jogsegélyszolgálathoz, amely 2024 októbere óta hivatalosan a DSA szerinti megbízható bejelentőként nyújt még hatékonyabb segítséget online visszaélések esetén.

2024-es tendencia, hogy a három leggyakoribb bejelentési kategóriában érkezett jelzések aránya közeledett egymáshoz, de továbbra is gyermekek online szexuális bántalmazása, gyermekpornográfia kategóriában érkezett a jelzések legnagyobb része, 26 százaléka.

Szorosan követte ezt 25 százalékkal a hozzájárulás nélkül közzétett tartalom kategória, amelyben főként felnőttek intim képeivel való visszaélést jelentettek. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára az adathalász bejelentések kerültek – a hatóság szerint minden hatodik bejelentés ebben a kategóriában érkezett.

Az IH a megalakulása óta összesen közel 19 ezer bejelentést kezelt, a hatóságnak az alábbi űrlapokon lehet jelezni a jogsértő tartalmakat.