Megint betörtek a Plexhez

E-mailben figyelmeztette felhasználóit egy nemrég történt biztonsági incidensre a Plex. Az eset kísértetiesen hasonló egy éppen három éve történt betöréshez.

Ismét betörtek ismeretlenek a Plex-hez, a világ egyik, ha nem a legnépszerűbb médiaszerver rendszerének üzemeltetőjéhez, melynek mostanra több mint 25 millió felhasználóval büszkélkedhet globálisan.

Az ő adataikat - pontosabban egy kis részüket - ért kibertámadás során egy "illetéktelen fél" hozzáférhetett a szolgáltatás által használt egyik adattáblához, melyben e-mailek, felhasználói nevek és jelszavak szerepeltek (utóbbiak kódoltan). A Plex a kódolt jelszóhasználat ellenére azt javasolja az érintettek számára kiküldött e-mailben, hogy a lehető leghamarabb változtassák meg a jelszavukat és ha még nem tették, kapcsolják be a kétfaktoros azonosítást a rendszerben.

A cég egyben felhívja a figyelmet arra, hogy mivel a rendszer bankkártyaadatokat nem tárol, ezért a felhasználókat közvetlen anyagi veszély nem terheli.

A Plex amilyen kedvelt az otthoni szerverüzemeltetők és hobbisták körében, legalább annyira közkedvelt célpontja a támadásoknak is. A szolgáltatást szinte napra pontosan három éve érte egy a mostanihoz kísértetiesen hasonló támadás, de előfordult már korábban, hogy zsarolók kezébe jutottak adatok vagy akár magán a Plex alkalmazáson keresztül tudtak NAS-okat feltörni támadók.

