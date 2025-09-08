Kimérte dekára a Google a Gemini kereteit

A keresőcég hivatalosan is közzétette, mennyi az annyi.

A Google eddig meglehetősen homályosan fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy a Gemini egyes csomagjai milyen limitekkel érhetők el, legalábbis a „korlátozott”, „kiterjesztett” és a „legmagasabb” jelzőkkel ellátott hozzáférésekkel kapcsolatban eddig nem lehet tudni olyan konkrétumokat, hogy akkor végülis hány képet lehet vele generálni, vagy mennyi prompt dobható be a chatbotnak adott időkereten belül.

A keresőcég a napokban hivatalosan is közzétette súgóközpontjában, hogy mennyi az annyi a Gemini appban. A Gemini 2.5 Pro modellt használó ingyenes felhasználók napi 5 utasítást, azaz promptot használhatnak el 32 ezer tokenetes kontextusablakkal, miközben napi akár 100 képet is generálhatnak vagy szerkeszthetnek, Deep Research jelentésből pedig legfeljebb havi ötöt készíthetnek. Minden felhasználó napi 20 Audio Overview-t, azaz hangos összefoglalót kérhet.

A havi 19,99 dollárért elérhető Google AI Pro előfizetői promptból naponta akár százat is megadhatnak, emellett ezer képet és a Veo 3 modell által generált 3 videót kaphatnak, akár napi 20 Deep Research jelentéssel. A legdrágább, havi 249 ezer dollárba kerülő Google AI Ultra csomag már a csillagos égig emeli a limiteket, mivel akár napi 500 prompt, 5 darab Veo 3 által generált videó, és 200 Deep Research jelentés elkészítését teszi lehetővé.

Via Google.