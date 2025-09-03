Mellékleteink:

2025. szeptember 3.

A Google is vizualizálja a hívószámkijelzést

Az Androidos okostelefonoknál is megjelenhet rövidesen egy olyan új funckió, mely a hívó fél személyének vagy telefonszámának a neve helyett egy előre szerkesztett fotót mutat a hívott félnek.

A hívószámkijelzés annyira XX. századi dolog, mi több, akkor (sőt akár még a XXI. században is) helyenként még nem is feltétlenül számított sem a készülékeknél alapfelszereltségnek, sem a szolgáltatóknál alapszolgáltatásnak ez a funkció.

Az okostelefon-platformok fejlesztői ezen túlhaladva alkották meg saját, vizuális megoldásukat, melyből most a Google saját telefonalkalmazása kapja meg a maga részét a vadonatúj Calling Cards nevű funkcióval.

Ez lehetővé teszi a Phone app v188 vagy újabb verzióját futtató felhasználóknak, hogy teljes képernyős fotót, esetleg hátteret és feliratot társítsanak egy-egy ismerősükhöz, illetve beállítsák, hogy amikor ők hívnak másokat, hogyan jelenjenek meg a hívott fél készülékének kijelzőjén a bejövő hívás jelzése során.

Ez a funkció (pontosabban egy ehhez kísértetiesen hasonló) egyébként az iOS 17-et vagy újabb verziót futtató iPhone okostelefonokon is elérhető már csaknem két éve Contact Poster néven, az Apple-nél azonban csak a saját kártyánk kinézetét változtathatjuk meg.

