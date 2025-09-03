75 millió iPhone válhat hulladékká az iOS 26 érkezésével

A tulajdonosok vélhetően nem hajítják el rögtön az elavult mobiljukat, de előbb-utóbb hulladékként végzik, ami egyre komolyabb probléma.

Az iOS 26 operációs rendszer jövő hónapban várható bevezetésével akár 75 millió iPhone-készülék válhat elavulttá világszerte, miután a cupertinói cég egy új verzió érkezésekor hagyományos módon kizár bizonyos régebbi modelleket abból, hogy megkaphassák az új verziót. Ez idén az iPhone XR, XS és XS Max készülékeket érinti, és összességében több mint 1,2 millió kilogramm elektronikai hulladékot eredményezne, amennyiben tulajdonosaik a leselejtezés mellett döntenének – írja a régi készülékekből újrahasznosítható anyagokat kinyerő Business Waste hulladékkezelő vállalat jelentése.

A valóságban ez általában nem alakul ennyire drasztikusan, mivel sokan továbbra is használni fogják a mobiljukat, amennyiben elégedettek annak teljesítményével, de amint a készülékek fokozatosan elavulnak, sokan váltanak újabb modellekre. A 75 millió iPhone-ból több mint 1 208 800 kilogramm rezet, 1 238 944 kilogramm palládiumot és 2569 kilogramm aranyat lehetne kinyerni a vállalat szerint.

Elektronikai hulladékból évente több mint 50 millió tonna keletkezik világszerte, amihez hozzájárulnak a leselejtezett, elavuló mobilok és laptopok is. A nem támogatott eszközök esetében az újrahasznosítás sokkal jobb megoldásnak tűnik, mint a hulladéklerakóban való elhelyezés.

A CCS Insight kutatóintézet júniusban tette közzé idevágó jelentését is, ami azt mutatja, hogy az európaiak kevesebb mint egyharmada cseréli be, vagy adja el régi telefonját, mikor készülékcserére kerül a sor. Így a piacon továbbértékesítésre szánt használt eszközök kínálatát jelentősen korlátozza a fogyasztói magatartás.

Via The Register.