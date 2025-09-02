Egész Európában letekeri az iPhone 12 adóteljesítményét az Apple

Megalapozottnak találta a francia szakhatóság, az ANFR mérési eredményeit az Európai Bizottság az iPhone 12 okostelefonok egészségügyi határértéket meghaladó surgárzásáról, ezért az egész Európai Unióra kiterjeszti a teljesítménycsökkentési kötelezettséget.

Az egész Európai Unióban csökkenteni fogja egy a következő hetekben érkező szoftverfrissítéssel az iPhone 12 okostelefon-széria tagjainak adóteljesítményét az Apple, miután egy 2023-as francia szakhatósági mérést, illetve annak eredményét az Európai Bizottság minden szempontból megalapozottnak tekintett augusztus második felében.

Az ügy előzménye, hogy a francia hírközlésszabályozó szerv, az AFNR egy két évvel ezelőtti rutinmérés során magas (5,74 watt kilogrammonként) fajlagos abszorpciós rátát (SAR) az iPhone 12 termékcsalád esetében, miközben az Európai Unió tagállamaiban érvényes küszöbérték 4 watt per kilogramm.

Az Apple ugyan kifogásolta a franciák mérési metodikáját, ám az iOS operációs rendszer 17.1 -es verziójával végül mégis kiiktatta azt a szenzoralapú funkciót, mely nagyobb adóteljesítményre kapcsolja a rádiós modult abban az esetben, ha a telefon a testtől távol - például egy asztalon - van elhelyezve.

Az Apple szerint ugyanakkor ez azokon a területeken problémákat okozhat, ahol a mobilhálózat rádiójele gyengén fogható, de a felhasználók túlnyomó többsége nem észlel jelentős változást.

Az iPhone 12 antennagate-ügyben 2023-ban megszólalt a magyar hírközlési hatóság, az NMHH is, mely előrevetítette, hogy ha a vizsgálatok eredménye hatósági intézkedést követel, akkor azok eredménye alapján az Európai Unió egészére érvényes, felhasználókat védő intézkedések születnek.