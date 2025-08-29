Majd' egy hétig bírná szuflával a Realme vékony koncepciója

Kérdés, hogy mikor válhat valósággá a szilícium-szén telepre építő koncepció.

Egyre több mobilgyártó kezdi el a lithium telepeket óvatosan leváltani az újabb típusú szilícium-szén akkumulátorokra, főleg a kínai szereplők, mint az Oppo, a OnePlus és a Xiaomi. A megoldás lényege, hogy a korábban grafitból készült anódot szilícium helyettesíti, amivel jelentősen növelhető az energiasűrűség. A szilícium alapvetően töltés hatására növeli térfogatát, ami szénnel ellensúlyozható, így akár sokkal vékonyabb mobilba is lényegesebben szívósabb akkumulátor kerülhet, mint az eddig alkalmazott hagyományos technológiával.

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

A kínai szereplők közül a Realme most tapos rá merészebben a gázra egy határokat feszegető koncepciómobillal, ami meglepő vékonyság mellett garantálna tetemes üzemidőt. A nemrég Kínában megrendezett Fan Festivalon a cég két új koncepciót is bemutatott, melyek közül az érdekesebb egy 15 ezer milliamperórás teleppel felszerelt készülék. Ez körülbelül 30 órán keresztüli játékra, vagy 25 film megnézésére elég egy töltéssel, általános használat mellett pedig öt napig bírná szuflával.

Az ekkora teleppel ellátott mobilok jellemzően rendkívül vastag és ormótlan strapamobilok, de a Realme az aksimonstrumot egy mindössze 8,89 milliméter vékony készülékházba szeretné beépíteni. Épp ez is a legkardinálisabb probléma az ötlet megvalósításában, mivel a 15 ezer mAh-s akkumulátor tömmeggyártás egyelőre nem megvalósítható. A belsős szivárogtatók szerint a kínai gyártó azonban rendelkezik egy 10 ezer mAh-s változattal, mely már készen áll a gyártósorokra való eljutásra, így sokkal életszerűbbnek tűnik, hogy végül ekkora kapacitással sikerül megvalósítani az elképzelést, valamikor a jövőben.

Via AndroidCentral.