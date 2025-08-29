Automatikus felhős mentésre vált a Word

Az automatikus felhős mentés a Word és más Microsoft irodai alkalmazások esetében jelenleg opciós lehetőség, ám rövidesen alapértelmezetté válhat.

Megváltoztatja a Microsoft a dokumentumok mentési sémáját a windowsos Word, majd később várhatóan a többi Office applikáció esetében. A Microsoft Insider 365 blogon közzétett poszt szerint kezdődik - egyelőre a bennfentesebb, Insider felhasználóknál - az alapértelmezett automatikus felhős mentés tesztelése.

Ez a funkció viszonylag régen megtalálható az Office irodai alkalmazásokban, a programablakok bal felső sarkában lévő AutoSave kapcsoló azonban eddig alapértelmezetten kikapcsolt állapotban volt.

forrás: microsoft

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Ez változhat meg a rövidesen az irodai programcsomag esetében, ami a Microsoft szerint egyértelműen előnyös változás a felhasználóknak, hiszen a felhős mentés a dokumentum legkisebb változását is automatikusan szinkronizálja a kiválasztott felhős tárhellyel.

Ami a Microsoft 365 csomagok előfizetői esetében egyébként feltételezhetően éppen a redmondiak saját megoldása, a OneDrive - bár a cél megváltoztatható a beállításoknál, illetve akár ki is kapcsolható az automatikus mentés alapértelmezett használata.

Szórakozottabb felhasználóknak valóban egy áldás lehet az automatikus mentés, ám aki lokálisan szereti tárolni a dokumentumait, annak az új funkció inkább bosszúságot okozhat majd.