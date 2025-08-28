Az iTorrent alkalmazás útjába állt az Apple

A cupertinói cég demonstrálta, hogy az alternatív alkalmazásboltokban sem lehet mindent csak úgy terjeszteni - bár egyelőre nem indokolta meg, mi a probléma az AltStore PAL-ból eltávolított iTorrent appal.

Az európai Digital Markets Act jogszabálynak köszönhető, hogy az Apple mobiljain tavaly megnyílt az út Európában az alternatív alkalmazás-piacterek előtt. Az első külső piacterek egyike, az AltStore PAL választéka idő közben ki is bővült, és az egyik legnagyobb dobás a tavaly júliusban elérhetővé vált iTorrent nevű app lett, mely az első olyan iOS-es torrent kliens, melynek működése immár nem igényli a jailbreaket. Ez azért volt nagy szám, mert az Apple eddig következetesen kitiltott minden torrentklienst saját alkalmazás-piacteréről, az App Store-ból, mivel a cég korábbi álláspontja szerint ezek az appokat számos esetben szerzői jogok megsértésének céljából használják.

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

A friss fejlemények szerint azonban továbbra sem teljesen eszköztelen az Apple, és még mindig van kontrollja az alkalmazás-ökoszisztéma felett: a cupertinói cég a héten letiltotta az AltStore PAL piacteréről letölthető iTorrent kliens telepítésének lehetőségét.

Daniil Vinogradov, az iTorrent fejlesztője szerint az Apple visszavonta az alternatív piactereken való terjesztéshez szükséges jogokat az iTorrent fejlesztői portáljáról, de pontos indokot egyelőre nem szolgáltatott a lépéssel kapcsolatban. Maga az AltStore PAL sem kapott figyelmeztetést, így úgy tűnik, hogy ez még nem jelent általános tilalmat a torrentalkalmazásokra vonatkozóan.

Ez annak köszönhetően vált lehetségessé, hogy bár az App Store-on kívül terjesztett alkalmazásokra sokkal kevesebb korlátozás vonatkozik, de az Apple ragaszkodik egy hitelesítési folyamathoz, amely bizonyos mértékű ellenőrzést biztosít számára a saját appboltján kívül terjesztett alkalmazások felett. A folyamat magába foglal egy alapvető felülvizsgálatot annak biztosítására, hogy az appok rosszindulatú kódoktól és egyéb biztonsági kockázatoktól mentesen kerülhessenek terjesztésre a külsős boltokban.