Mi ez a FRÖCSÖGÉS, az SAP egy fasza cég!

Az SAP, Németország, illetve egész Európa legértékesebb cége, mely amellett, hogy piacvezető termékeket kínál, igazán törődik az ügyfeleivel.

Szerdán egy unalomba hajló nap délutánján érkezett a hír, hogy az SAP Hungary Kft. teljes felsővezetését azonnali hatállyal lapátra tették, de legalábbis Pintér Szabolcs ügyvezetőt mindenképpen.

Kezdjük is rögtön az ügy tanulságával: a (top)menedzserek is csak emberek, ebben a pozícióban bizony néha ki kell engedni a gőzt. Nem véletlenül hívják menedzsersportnak a teniszt vagy éppen a golfot, esetleg a beosztottak fejének a leüvöltését, és hát van olyan cég is, aminek a rendezvényén úgy fröcsög a geci, mint a legdurvább hardcore NSZK pornókban.

Az index cikke szerint legalábbis köze lehet Pintér menesztésének ahhoz, hogy az SAP egyik tavalyi konferenciáján "csendes szoba, masszázs" címszó alatt egy elkülönített helyen örömlányok gondoskodtak arról, hogy a résztvevők a sok szakmai tapasztalat és networking mellett fiziológiai értelemben is feltöltődve távozzanak a rendezvényről.

Hogy Pintér igénybe vette-e az állítólagos szoba által nyújtott szolgáltatásokat, arról nem szól a fáma, noha elég lenne csak belenézni abba az állítólagos excel-táblába, amit a helyszínen vezettek - egy alapos és precíz német cég magyar leányvállalatához méltón.

Mindenesetre a telex cikke alapján egy belső céges levelezésben az ominózus rendezvény kapcsán az "amerikai sztenderdekkel mérve aggályos megfogalmazásokat használt", ami azért virágnyelven feltételezhetően nem néhány óvatlanul elejtett bazdmeget jelent.

Az SAP nagyon diplomatikusan annyit nyilatkozott az ügyben, hogy nem kívánja kommentálni a "rendezvényekre vonatkozó döntésekkel kapcsolatos pletykákat és találgatásokat", Pintér viszont tényleg távozott, ügy lezárva. Ja és idén elmarad az SAP NOW AI Tour Hungary, aki pedig a tavalyihoz hasonló élvezetekre szakmázásra vágyik, az mehet Bécsbe.

Az SAP Hungary egyébként az alábbi munkáltatói díjakat, kitüntetéseket kapta az elmúlt tíz évben: