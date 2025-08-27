Az OpenAI-t vonná felelősségre egy házaspár fiuk öngyilkossága miatt

Pert indítottak a gyászoló szülők, akik szerint a ChatGPT fontos szerepet játszhatott abban, hogy a 16 éves fiú véget vetett életének.

Egy kaliforniai házaspár az OpenAI-t és Sam Altman vezérigazgatót vonná felelősségre tinédzser fiuk haláláért, miután a ChatGPT segíthette a fiatalt abban a folyamatban, hogy véget vessen életének. A 16 évesen elhunyt Adam Raine szülei kedden nyújtották be a cég elleni per elindításához szükséges dokumentumokat a kaliforniai legfelsőbb bíróságon. A BBC által látott keresetben a szülők kártérítés megfizetése mellett biztosítékokat és tiltó intézkedéseket követelnek az AI-fejlesztőtől azért, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló tragédia.

A család több naplóbeszélgetéssel is rendelkezik állítása alátámasztására, és végigvezethető, hogy az öngyilkos gondolatokkal küzdő fiú néhány hónapon belül bizalmas viszonyt alakított ki a chatbottal, és nyíltan kezdett azzal beszélgetni szorongásairól és mentális nehézségeiről. A fiú januárban kezdett el érdeklődni az öngyilkossági módszerek iránt, és a chatbottal váltott utolsó üzeneteiben már beszámolt arról, hogy felakasztani készül magát.

A kereset szerint a chatbot számos pontos megakadályozhatta volna, hogy a helyzet tettlegességig fajuljon, sőt egyes válaszaival bátoríthatta és meg is erősíthette a fiút elhatározásában. A bizonyítékok alapján a válaszokban a program méltatta a fiú által kötött csomót, és arra is javaslatot tett, hogyan takarhatja el nyakán a kötélnyomokat, ha nem sikerülne a művelet.

A szülők kifogásolják, hogy az OpenAI szándékosan úgy tervezhette a programot, hogy pszichológiai függőséget alakítson ki a felhasználókban, és a biztonságos tesztelési protokollokat megkerülve adták ki a GPT-4o modellt, a fiuk által is használt verziót.

Ez az első olyan eset, amikor halálesettel vádolják és jogilag felelősségre vonnák a chatbot-fejlesztőt. Az OpenAI közleményében elismeri, hogy „voltak olyan pillanatok”, amikor a rendszerei nem a várt módon viselkedtek érzékeny helyzetekben, de alapvetően a ChatGPT-t úgy tanították be, hogy a hasonló problémákkal küzdő és veszélyben lévő felhasználókat szakszerű segítséghez irányítsa, például krízissegélyvonalak telefonszámait jelenítse meg a kapcsolatfelvétel ösztönzésére.

Via BBC.