Üzleti titkokat szivárogtathatott az Apple exdolgozója az Oppónak

Az Apple korábbi alkalmazottja kotyoghatott az Apple Watch szenzorairól új munkaadójának.

Keresetet nyújtott be az Apple egy korábbi dolgozójával szemben, aki üzleti titkokat oszthatott meg új munkaadójával, történetesen az Oppóval. Chen Si korábban az Apple Watch csapatában dolgozott, és a vád szerint a kínai elektronikai céggel közösen tervelhették ki az almás vállalat üzleti szempontból érzékeny információinak eltulajdonítását. Shi 2020. január és 2025. június között Sensor System Architectként dolgozott az Apple Watch termékeken, és még ebben az időintervallumban, áprilisban keresett állást az Oppónál. Az Apple állítása szerint a volt munkatárs nem tájékoztatta arról a felmondáskor, hogy versenytárshoz igazol, helyette magánéleti okokra hivatkozott.

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Most early bird kedvezménnyel jelentkezhetsz!

A keresetben megfogalmazott állítások szerint Shi több tucat személyes találkozót szervezett az Apple Watch csapat tagjaival, hogy alaposabban megismerje az optikai-, hőmérséklet- és EKG-szenzorokkal kapcsolatos részleteket. Ezen felül 63 bizalmas fájlt töltött le az Apple egyik védett mappájából, miközben arról értesítette új munkaadóját különböző kommunikációs csatornákon, hogy „a lehető legtöbb információt” gyűjti össze számára az Apple egészségügyi érzékelőiről.

Az Apple nem először kezdeményez jogi lépéseket egy korábbi alkalmazott ellen, idén nyáron egy tervezőmérnököt perelt be, aki állítólag megosztotta a Vision Próhoz kapcsolódó üzleti titkokat új munkaadójával, a rivális Snappel.

Via Engadget.