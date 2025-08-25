Közvetlenül a szolgáltatónál fizethetnek elő a Netflixre a One internetes ügyfelei

Mostantól a One internetes ügyfelei is előfizethetnek közvetlenül a szolgáltatónál a Netflix streamingszolgáltatásra.

Kisebb csavarral vált a One Magyarország a Netflix magyarországi viszonteladójává: a szolgáltatónál augusztus végétől a tévéelőfizetés mellett önálló internetszolgáltatás mellé, azzal egy csomagban is meg lehet rendelni a Netflix díjcsomagjait - hat hónapig kedvezményes áron.

A 4iG kezében lévő szolgáltató jogelődje, a Vodafone Magyarország hazánkban a távközlési szolgáltatók közül elsőként kínált Netflix-előfizetési lehetőséget szinte napra pontosan öt évvel ezelőtt, az akkori brit tulajdonos által gründolt nemzetközi szerződés részeként. A tulajdonosváltással aztán a szolgáltatás értékesítését 2023-ban lezárta a cég, most azonban új formában visszakerültek a portfolióba a streamingszolgáltató csomagjai.

Újdonság, hogy a One-nál immár nem TV-előfizetés mellé, hanem internetelőfizetéssel egy csomagban (abból is a gigabites és az 500 Mbps letöltési sávszélességet kínáló internetcsomaghoz) kérhető az alap Netflix-előfizetés, melyre a Standard és Prémium csomagokért havonta 1100 és 2200 Ft-nyi felárat kell fizetni.

A havi előfizetési díj a 1000 Mbit/s-es csomag esetében 10380 Ft, melyből fél évig 3500 Ft kedvezményt ad a szolgáltató egy éves határozott idejű szerződés megkötése esetén, az 500 Mbit/s-es csomag esetén nincs ilyen kedvezmény, ott a havi díj az alap Netflix szolgáltatással együtt 9880 Ft.

Hosszútávon a szolgáltató - akárcsak első számú riválisa, a Magyar Telekom - nem ad kedvezményt az általa továbbértékesített Netflix csomagok árából, az ügyfelek számára azonban egyszerűsíti az előfizetések adminisztrációját, hogy ilyenkor minden költséget a távközlési szolgáltató számláz. A Telekomnál jelenleg tévészolgáltatás és mobilszolgáltatás mellé igényelhető Netflix-előfizetés.