Kapkodják a Meta és a Ray-Ban közös okosszemüvegét

A Ray-Ban/Meta okosszemüveg alaposan megtolta az EssilorLuxottica bevételét, az elemzői becsléseket is sikerült megugrani.

A Ray-Ban és Oakley márkák tulajdonosa, az EssilorLuxottica negyedéves eredményjelentésének részeként számokat közölt a Metával közösen piacra dobott Ray-Ban okosszemüveg eladásairól, melyek azt mutatják, hogy az értékesítésből származó bevételt több mint háromszorosára sikerült növelni az év első felében az előző évhez képest. A szemüveg sikere nagyban hozzájárult a vállalat első féléves 14,02 milliárd eurós összértékesítéséhez is, ami éves szinten 7,3 százalékos növekedést jelent, bőven meghaladva az elemzők által jósolt 5,9 százalékot.

A divatmárka és a közösségi óriás partnersége még 2019-re nyúlik vissza. A két cég tavaly ősszel adott ki egy csomó szoftverfrissítést a 2023-ban megjelent termékhez, többek közt érkezett egy emlékeztető funkció, ami a szemüveggel fotózott tartalmakra később egy értesítéssel emlékezteti a felhasználót. A szemüveg már több nyelvről tud fordítani valós időben, ha állóképekre szegezi tekintetét a viselője, de már képes QR-kódok beolvasására is, és a telefonszámokkal közvetlenül hívásokat lehet kezdeményezni.

Az okosszemüveg adaptációja és elfogadottsága tehát láthatóan növekszik a fogyasztók körében, ahogy a funkcionalitásukat is sikerül bővíteni, időközben pedig a konkurensek is megcélozták a piacot. Az Alibaba nemrég mutatta be a Quark AI Glass-t, amelynek piaci debütálása még az idén várható. A szivárgások szerint a Google és az Apple is saját okosszemüveget fejleszt a háttérben.