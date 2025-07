Elismerte a Google, hogy nagyot tévedett a földrengés-előrejelzője a '23-as török rengések idején

Nagyjából két és fél évvel az eseményt követően elismerte a Google, hogy hibásan működött, pontosabban nem működött az Android okostelefonokra épülő földrengés-előrejelző rendszere a 2023-as törökországi földrengések során.

Elsőre elég menőnek hangzik, hogy a zsebünkben lapuló okostelefon "magától" értesít egy közelgő természeti katasztrófa - jelen esetben földrengés - előtt, a múltbéli tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az efféle rendszerek megbízhatósága még hagy maga után némi kívánnivalót.

Ilyen megoldás az Androidos okostelefonokon működő földrengés-előrejelző, az Android Earthquake Alerts (AEA), melyről most már a Google is belátja, hogy a kezdeti kommunikációval ellentétben hibásan tájékoztatta a két évvel ezelőtti, 55 ezer halálos áldozatot követelő törökországi földrengés során a veszélyzónában lévőket.

A BBC tudósítása szerint a rendszernek nagyjából tízmillió felhasználó számára kellett volna értesítést küldeni az epicentrum 160 km sugarú körzetében, ehhez képest az első, 7,8 magnitúdójú hullám előtt 469-en kaptak értesítést arról, hogy azonnal menjenek ki az épületekből vagy keressenek biztos fedezéket, félmillióan pedig csak egy kisebb rengésről kaptak értesítést.

Ez utóbbinak abból a szempontból van jelentősége, hogy a "take action" jellegű értesítések lenémított telefon esetében is hangosan jeleznek, szemben a többi értesítéssel, ráadásul az első rengések ebből a szempontból (is) különösen szerencsétlen időpontban, hajnali negyed ötkor ütöttek be, amikor sokan jó eséllyel némítják a telefonjukat.

Mint azóta kiderült az első rengést a Google algoritmusa súlyosan alábecsülte, 4,5 és 4,9 közötti értéket jelezve a Richter-skála szerint, majd ugyanez történt a második, hasonló méretű utórengés esetében is, melyről 8158 telefonra érkezett súlyos veszélyre figyelmeztető riasztás.

A földrengéseket követően a Google mérnökei változtattak az algoritmuson, majd szimulációs környezetben tesztelték a rendszert - ez esetben már tízmillió, azonnali cselekvésre felszólító riasztást küldött (volna) ki az előrejelző, 67 millió készülékre pedig alacsonyabb szintű figyelmeztetés érkezett (volna).

A Google földrengés-előrejelző rendszerét először éppen Törökországban, 2021 nyarán állították üzembe, azóta pedig több tucat országra kiterjesztették működését. A rendszer a felhasználóknál lévő androidos készülékek szenzora által anonim módon küldött adatokra építve képes előrejelezni a richter-skála szerinti 4,5 erősségű vagy annál erősebb rengéseket.