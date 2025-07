Követhetők az emberek az alapján, ahogy a testük blokkolja a wifijeleket

Állítják az új újraazonosítási módszert kidolgozó olasz tudósok.

Olasz kutatók számoltak be egy új biometrikus azonosítási módszerről, mely azt veszi alapul, miként zavarja meg egyes személyek teste a wifijelek terjedését. Az azonosító lényegében egy mintázat, melynek révén az adott személy azonosítható más helyszíneken is, ahol wifijelek mérhetők, ezáltal nyomon követhetővé válik a wifi-hálózatok által küldött jelek segítségével hálózatról hálózatra, okostelefon nélkül is.

A római La Sapienza Egyetem munkatársai „WhoFi” néven említik az újraazonosításra alkalmas rendszert a szakmai lektorálás előtt álló tanulmányukban. A fő gondolat, hogy a wifijel terjedése közben változtatja a hullámformáját az útjába kerülő tárgyak és személyek fizikai jellemzői szerint. Ezeket a változásokat és torzulásokat csatornaállapot-információként (CSI) lehetséges rögzíteni, ami az elektromágneses átvitelek amplitúdójára és fázisára vonatkozó információkra utal, ezáltal egy személyenként egyedi azonosítót képezve.

Az újraazonosítás a videón keresztüli megfigyelés jellemző kihívása, mert nem mindig egyértelmű, hogy a felvételen látható személy egyezik-e egy másik időpontban/helyszínen rögzített felvételen látható személlyel. A folyamat során nem feltétlen szükséges felfedni az adott ember személyazonosságát, sok esetben csak egy megerősítés szükséges arról, hogy ugyanarról az emberről van-e szó két különböző helyszínen. A jellemző eljárás, hogy a nyomozók a ruházatot vagy más jellegzetes tulajdonságokat vetnek össze a különböző felvételeken, de ez nem mindig hoz eredményt.

A Sapienza tudósai szerint a wifijelek azonosítási célból való felhasználása akár még előnyösebb is lehet a sima kamerák használatánál, mivel az eredményt nem befolyásolják a fényviszok, sem az útban álló objektumok, mint a falak vagy más akadályok – emellett adatvédelmi szempontból is jobb. Az eddigi vizsgálatok alapján a WhoFi-rendszer 95,5 százalékos pontosságot kínál a kutatók állítása szerint.

Via The Register.