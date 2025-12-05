Vibe codingban nyomul előre a Google

Több évre szóló partnerséget kötött a Google a Replit AI-startuppal, mely vibe codingra használható online fejlesztői eszközével hívta fel magára a figyelmet az elmúlt évben. Az együttműködés keretében a Replit továbbra is a Google Cloud infrastruktúráján fog futni a felhőszolgáltatások kiterjesztett használatával, olyan technológiákat alkalmazva, mint a Google Cloud Run, Kubernetes Engine és a BigQuery. Ez azonban nem egy hétköznapi cloud-üzlet, mivel a platform a Vertex AI-n keresztül integrálja a Google Gemini 3, 2.5 Flash Lite, 2.5 Flash és Imagen 4 modelleket is. A két cég célja közösen támogatni a vállalati ügyfeleket a vibe coding felhasználási esetek során, és segíteni a fejlesztőket –és nem fejlesztőket- a produktivitásnövelésben – közölték a bejelentéskor.

A vibe codingról, mint jelenségről az év eleje óta beszélnek aktívabban a fejlesztők, miután a különféle kódolási asszisztensként is használható AI-eszközök használata egyre elterjedni tűnik a fejlesztési feladatokhoz, és lehetővé tette, hogy a kevésbé tapasztalt felhasználók/fejlesztők is működő kódokat – akár komplett alkalmazásokat – hozzanak létre. A Replit kifejezetten nem fejlesztőknek szánt termékként hirdeti magát, és főleg üzleti csapatok, szervezetek munkáját szeretné megkönnyíteni. A startup megközelítése így pont az lehet, amire a Google Cloudnak szüksége van ahhoz, hogy túllépjen a hagyományos vállalati ügyfeleken, és elérje a növekvő civil fejlesztői piacot.

A közel egy évtizede alapított Replit gyorsan vezető szerepet vett át az egyre növekvő vibe coding területen, a startup szeptemberben zárt le sikeresen egy 250 millió dolláros finanszírozási kört, mellyel megháromszorozta értékelését 3 milliárd dollárra. A cég közlése szerint kevesebb mint egy év alatt sikerült megnövelnie éves bevételét 2,8 millió dollárról 150 millió dollárra. A platformján vállalati kiadásokat követő Ramp fintech vállalat adatai szerint a Replitnek sikerült a leggyorsabban növelnie ügyfeleinek számát a szoftvergyártók közül, miközben a Google a költésben és az új ügyfelek szerzésében gyorsabb bárki másnál, így nem véletlen, hogy a két szereplő próbálja kiaknázni a közös lehetőségeket.

Az elérhető fejlesztői eszközök piacán élénkülő versenyt jól tükrözik a számok is: az Anthropic nemrég jelentette be, hogy a Claude Code elérte az egymilliárd dolláros bevételt, míg a Cursor elképesztő 29,3 milliárd dolláros értékeléssel és 1 milliárd dolláros éves bevétellel zárta a novembert. A Google láthatóan jól időzíti a partnerséget: az új Gemini 3 modell sok benchmark élére került, és az Alphabet részvényeit is 12 százalékkal lőtte fel a bevezetés óta. Az Anthropic láthatóan a vállalati mesterséges intelligencia területén tesz agresszívabb lépéseket, míg a Cursor az egyéni fejlesztők körében is népszerű. A Google ezzel az új együttműködéssel mindkét piacra közvetlen utat nyit a Replit növekvő felhasználói bázisán keresztül.