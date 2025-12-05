Megvágják a metaverzum büdzséjét, ujjonganak a befektetők

Jelentős mértékben megvághatja a metaverzum kezdeményezés fejlesztési projektjét jövőre a Meta, mely a fejlesztési ráfordítások mellett minden bizonnyal humánerőforrás-átcsoportosítással azaz leginkább leépítésekkel is együtt járhat majd - számol be a Bloomberg.

A lap tudósítása szerint a Meta a projektre szánt jövő évi büdzsét akár 30%-kal is csökkentheti, ami nem túl jó előjel a részlegen dolgozók számára, ugyanakkor jól tükrözi a piaci trendeket, melyeknél a virtuálisvalóság kezdeményezések az utóbbi egy-két évben jelentősen teret vesztettek a technológiai iparágon teljes sebességgel átrobogó AI-vonatnak köszönhetően.

A Meta 2020-tól kezdődően fokozatosan egyre nagyobb téteket rakott a metaverzumra, mely Mark Zuckerberg egyik személyes szerelemprojektje volt - a rendszert fejlesztő Reality Labs divízió azóta nagyjából 60 milliárd dollárt égetett el anélkül, hogy a metaverzum bármely részéből kereskedelmileg értékesíthető terméket alkotott volna.

A közösségi hálózatok teljes virtuális térré válása annyira meghatározó trendnek tűnt pár éve a Meta-nál, hogy erre reflektálva még a cég eredeti nevét is megváltoztatta a menedzsment 2021-ben - azóta fut a közösségi média óriás Meta néven.

Bár a viselhető AR/VR eszközök piacán a terv részét képező akvizíciókkal sikerült jó pozícióba kerülnie a cégnek, Zuckerberg metaverzum-vízióját nem fogadta tárt karokkal a piac, majd idővel a befektetők sem, akik egyre inkább csupán több tízmilliárd dollárnyi elégetett pénzhegyet láttak a projektben.

Mindenesetre sokat elárul a befektetők hozzáállásáról a tény, hogy a metaverzum csökkentett fejlesztési büdzséjével kapcsolatos első hírek megjelenése után a cég papírjainak árfolyama azonnal 4%-ot emelkedett a tőzsdén.

Az így megspórolt pénzt ettől függetlenül az utolsó fillérig elkölti a Meta csak éppen egy másik szegmensben: a cég a mesterséges intelligencia megoldások piacán zajló őrült befektetési hullám részeként csak ebben az üzleti évben 72 milliárd dollárt költ adatközponti és egyéb, AI-jal kapcsolatos beruházásokra, melyet az idén létrehozott Superintelligence Labs koordinál Alexandr Wang vezetésével, akit kvázi a Scale AI-jal szerzett meg magának Zuckerberg cége.