Drágul az Office-előfizetés a vállalatok számára

Jövő júliustól a Microsoft megemeli az Office produktivitási szoftverekhez való hozzáférést biztosító előfizetések árát a kereskedelmi és kormányzati ügyfelei számára. A többek közt Word, Excel, PowerPoint és Outlok alkalmazásokat tartalmazó csomag az elmúlt években egyre fokozódó versenyben állta a sarat, mivel időközben a Google saját Workspace ajánlata is erősödött. A redmondiak szerint az emelést indokolja, hogy az elmúlt év során több mint 1100 funkcióval bővítette a Microsoft 365, Security, Copilot és SharePoint szolgáltatásokat, ezzel komoly hozzáadott értéket sikerült képezni, és láthatóan abban bízik, hogy a már meglévő ügyfelek kellően ragaszkodnak az Office-ökoszisztémához.

A cég ritkán módosítja a kereskedelmi Office-előfizetések árát, eddig csak 2022-ben volt példa erre az Office 365-előfizetések 2011-es bevezetése óta. 2020-ban a több mint 30 éve létező Office márkanév elhalványításával a Microsoft 365 elnevezés alá gyűltek az eddig jól ismert programok, majd bejelentették a fogyasztói Office-csomagok áremelését. A havi 30 dolláros Copilot bővítmény azonban nem képezi az alap előfizetések részét továbbra sem.

Platón ragadt informatikusok klubja Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is. Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is.

Platón ragadt informatikusok klubja Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is.

A drágulás a globális piacot érinti, de egyelőre nem tudni, hogy régiónként hogyan alakulnak a hivatalos értékek. A cég egyelőre dollárban közölt tájékoztatása alapján 30-33 százalékos emelésekre lehet számítani. A kis- és középvállalkozások számára szánt a Microsoft 365 Business Basic alapverzió havi 7 dollárba fog kerülni személyenként a korábbi 6 dollár helyett. A Standard csomag 14 dollárra drágul a korábbi 12,50 dollárról. A prémium E3 vállalati csomag ára is 13%-kal, 23 dollárról 26 dollárra emelkedik, ami világszerte több millió vállalati licencet érint majd. A többi csomag esetén is 2-3 dolláros drágulásokat lehet látni, például a többek közt pénztárosokat és kiskereskedelmi alkalmazottakat is lefedő, úgynevezett frontline dolgozóknak készült Microsoft 365 F1 esetében.

A Microsoft az első negyedévben 77,7 milliárd dollár bevételt könyvelt el, melynek 43 százalékát az Office-t is magába foglaló produktivitási birodalma generálta. A vállalat októberi közlése szerint a Microsoft 365 kereskedelmi felhőszolgáltatásaiból származó bevétel 17%-kal ugrott meg, míg a licencek száma 6%-kal nőtt, főként a kis- és középvállalkozásoknak, valamint az frontline dolgozóknak szánt termékeknek köszönhetően, melyek most lényegében még drágábbak lesznek. A mennyiségi kedvezmények már csökkentek bizonyos ügyféltípusok esetében, arra kényszerítve a szervezeteket, hogy a listaárakhoz közelebb eső árakat fizessék ki, és most ezeket a listaárakat emeli a cég.