Vizsgálják a WhatsAppot az AI kapcsán

Versenyjogi vizsgálat indul a Meta ellen annak megállapítására, hogy a közösségi óriás WhatsApp platformjának új szabályzata sérti-e az uniós versenyjogi szabályokat. A szerv a cég októberben bejelentett új szabályzatát vizsgálja meg, mely megtiltja a külsős AI-szolgáltatók számára, hogy a WhatsAppon keresztül kommunikáljanak ügyfeleikkel, amennyiben AI-hoz kapcsolódik az elsődlegesen kínált szolgáltatásuk. Továbbra is használhatnak azonban mesterséges intelligencia eszközöket kiegészítő vagy támogató funkciókat, például a WhatsAppon keresztül kínált automatizált ügyfélszolgálatot.

A Bizottság szerint ez a hozzáállás akadályozhatja a külsős feleket abban, hogy szolgáltatásaikat a WhatsAppon keresztül értékesítsék az Európai Gazdasági Térségben (EGT). A Meta AI nevű chatbot és virtuális asszisztens március óta érhető el a WhatsAppon belül az európai piacokon.

A kommunikációs platform szóvivője szerint a feltételezés is alaptalan, és azzal védekezik, hogy az alkalmazás alkalmazásprogramozási felületét, azaz API-ját nem úgy tervezték, hogy tömegesen támogassa a külsős chatbotokat – ez egyébként leterhelné a szolgáltatás rendszerét is. Mivel Olaszország egy párhuzamos vizsgálat is indult idén, ezért a lehetséges átfedések elkerülésére az ország kivételt képez a vizsgálat hatóköre alól, mely egyébként az egész Európai Gazdasági Térségre (EGT) kiterjed.

Az AI produktivitás mértékegysége: a jó nagy kérdőjel A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli. A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli.

Az AI produktivitás mértékegysége: a jó nagy kérdőjel A fejlesztői produktivitás mérése az őskor óta foglalkoztatja az emberiséget, a téma az AI miatt pedig újra reneszánszát éli.

Az Európai Bizottság nem nyugszik, sorra osztja ki a büntetőcédulákat a tech cégeknek: szeptember elején összesen 2,95 milliárd euróra büntette a Google-t, amiért a keresőcég 2014-től kezdődően visszaélt az online hirdetési piacon kialakított erőfölényével - ennél nagyobb bírságot eddig csak egyszer kapott fennállása óta a cég. Az elmúlt tíz évben összesen 11,16 milliárd euróra bírságolta az EU a Google-t csak a nagy antitröszt-eljárásokban.

Még előtte áprilisban a bizottság összesen 700 millió euróval sápolta meg az Apple-t és a Meta-t azért, mivel a két cég különböző jogsértő tevékenységeivel megsértette a nemzetközösség digitális piacokra vonatkozó jogszabályának, azaz a Digital Markets Act-nek (DMA) a rendelkezéseit. Az Apple esetében a fejlesztők számára irányadó szerződési feltételek minősültek potenciálisan jogsértőnek, mivel azok nem tették lehetővé az alkalmazásokban bármiért fizető vagy az alkalmazásokat vásárló felhasználók számára az ingyenes (jutalékmentes) alternatív fizetési lehetőség felé való terelést. A Meta-t a 2023 novemberében bevezetett, havi előfizetéses "szolgáltatása" miatt vizsgálja a Bizottság, mivel felmerült, hogy a cég által kínált bináris választási mód nem nyújt valódi lehetőséget azoknak a felhasználóknak, akik nem kívánják, hogy a Meta az internetes tevékenységüket nyomon kövesse.