Érik a streamingpiac eddigi legnagyobb konszolidációja

Az elmúlt években fokozatosan bővült az előfizetéses online videostreaming-platformok szegmense, ám most érik a piac eddigi talán legjelentősebb konszolidációja. A Netflix és a Warner Bros Discovery a Bloomberg tudósítása szerint máris tárgyalóasztalhoz ültek, hogy nyélbe üssék az iparág eddigi legjelentősebb akvizícióját, miután a Netflix tette le az asztalra a legjobb ajánlatot a másik két potenciális kérő, a Paramount és a Comcast előtt.

A folyamat eredményeként a Netflix kezébe kerülne a Warner Bros Discovery streaming és stúdió üzletágát, vagyis a piacvezető szolgáltató lényegében bekebelezné egyik versenytársát, az HBO Maxot.

A potenciális üzletről a Reuters cikkezett először október végén, amikor a közeledés első jelei megjelentek. A Netflix állítólag ekkor bízott meg egy befektetési bankot az ajánlat előkészítésével és a pénzügyi háttér feltérképezésével - a Moelis & Co. a terület egyik szakértőjének számít, legalábbis ez a társaság zongorázta le a Skydance-Paramount ügyletet is.

A WBD streaming és stúdió üzletágának a bekebelezésével a Netflix számos, rendkívül sikeres hollywoodi franchise jogaihoz juthatna hozzá, így többek közt a Harry Potter széria és a DC Comics franchise jogait is megszerezné a cég, míg az HBO Max révén olyan, nagy sikerű sorozatok kerülnének a vállalat birtokába, mint a Trónok Harca vagy a The Last of Us, nem beszélve a streamingszolgáltatás nagyjából 130 millió globális előfizetőjéről.

A streaming óriás vezérigazgatója korábbi, akvizíciókat firtató kérdésekre kijelentette, hogy a cég inkább a lassú építkezés, mintsem a felvásárlások útján kíván növekedni, ugyanakkor nem zárta ki utóbbit sem abban az esetben, ha az ügylet a szolgáltató portfóliójának eredményes bővítését szolgálja.

Azt azonban kizárta, hogy a társaság hagyományos kábelhálózatokat vásároljon, éppen ezért jöhetett kapóra a WBD nyári bejelentése, mely arról szólt, hogy a médiavállalat egy éven belül két külön cégbe szervezi működését.

Ezek közül az egyik vállalat a streamingszolgáltatásokat és stúdiókat integrálja (pl. Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, HBO és HBO Max), míg a Global Networks névre keresztelt vállalat jellemzően az olyan kábelcsatornákat fogja tartalmazni, mint a CNN, a TNT Sports, a Discovery, illetve ide mozgatják át a Discovery+ streamingszolgáltatást is.