Egy tizenötöd teáskanálnyi víz kell egy ChatGPT-lekérdezéshez Sam Altman szerint

Kérdés, honnan szedte a számokat az OpenAI vezére.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója kedden érdekes számokat tett közzé blogbejegyzésében, melyben arról számol be, hogyan változtathatja meg az AI a világot. Ebben írja többek közt, hogy egy átlagos ChatGPT lekérdezés körülbelül 0,34 wattórát fogyaszt, ami kevesebb energia, mint amennyit egy sütő egy másodperc alatt igényelne. Másik szemléletes példája, hogy egyetlen lekérdezés 0,000085 gallon vizet igényel, ami egy teáskanálnyi víznek közel a tizenötöde.

Hogy az OpenAI-vezér által említett számok honnan és milyen forrásból származnak, kérdéses, és bár elsőre kevésnek tűnhetnek ezek a mennyiségek (amennyiben igazak), nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a ChatGPT-nek már több mint havi 180,5 millió havi aktív felhasználója van.

Szoftvertesztelés: ütött az óra A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság. A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság.

Szoftvertesztelés: ütött az óra A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság.

Korábban már más szakértők is elemezték az AI-bummal járó energiafogyasztást, ami az év végére több lehet, mint amennyit a bitcoin-bányászat igényel. A The Washington Post kutatókkal készített tavalyi cikke szerint egy GPT-4-et használó AI-chatbot által generált 100 szavas e-mailhez „valamivel több, mint 1 palack” víz szükséges, de a vízfogyasztás az adatközpont elhelyezkedésétől is függ.

Via The Verge.