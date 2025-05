A Google társalapító is tudja, hogy mi volt a baj a Google Glass-szal

Sergey Brin azonban továbbra is tartja, hogy maga a szemüveg jó, és ma már sokkal működőképesebb formátum a kiterjesztett valósághoz.

A Google több mint egy évtizede próbálkozik különféle viselhető okoseszközökkel és headsetekkel, ezek közül a Google Glass, a Cardboard és a Daydream, melyeknek fejlődését és bukását lehetett figyelemmel követni. Az I/O fejlesztői konferencia alkalmából Demis Hassabis, a Deepmind divízió vezetője, és a Google társalapító Sergey Brin nosztalgiázott egy kicsit arról, miben is hibáztak anno a Google Glass termékkel.

Brin beismerése szerint akkoriban még nem látták át kellően reálisan a komzumerelektronikai eszközök ellátási láncát, így nem voltak tudatában annak, mennyire nehéz lesz előállítani a terméket egy viszonylag elfogadható áron, miközben a gyártási folyamatokat is menedzselni kell.

2013-ban még egy komoly „technológiai szakadék” is jelen volt a szakember szerint, ami most már nem létezik, mivel az AI időközben felfutott, és a jövőben a digitális asszisztensek segíthetnek megoldani azt a problémát, hogy az eszköz valóban használható lesz anélkül, hogy elvonná a viselője figyelmét. A társalapító továbbra is kitart a formátum mellett, és úgy gondolja, hogy a konferencián bejelentett, Android XR rendszeren alapuló, de a kínai Xreal startuppal közösen tervezett XR-szemüveg működni fog, mivel a megvalósításhoz remek partnereik vannak.

A Google Glass bizonyos értelemben azonban nem volt egy teljesen eredménytelen kapufára rúgás. Utána még sok éven át próbált vállalati eszközként kitartani, a gyártását pedig 2023-ban állították le teljesen. Egyúttal kezdőlökést adott az elmúlt években felbukkant VR és AR viselhető eszközök hullámának.

