Célkeresztbe került az Apple Térképe

Az Európai Unió trösztellenes szabályozói vizsgálatot indítanak annak megállapítására, hogy az Apple Ads nevű hirdetési szolgáltatása és Maps térképe a blokk digitális piacot szabályozó szigorú követelményei alá esnek-e a DMA értelmében. A jogalkotó bevételi határokat (75 milliárd eurós piaci kapitalizáció), illetve ügyfélszámot (ez pedig 45 millió átlagos havi felhasználó és/vagy évente több mint tízezer aktív üzleti felhasználó) tűzött ki annak megállapítására, ki számít kapuőrnek. A cupertinói cég eddig is kiemelkedő célpont volt az iOS operációs rendszer, a Safari böngésző és az App Store miatt, melyek alapvető platformszolgáltatásoknak lettek minősítve.

Az Apple pénteken válaszul közölte, hogy hivatalos cáfolatokat nyújtott be az EU versenyhatóságához. Az Apple szerint az Ads piaci részesedése az EU-ban viszonylag kicsi más szereplők, például a Google, a Meta, a TikTok vagy az X megfelelő szolgáltatásaihoz viszonyítva, és nem használ fel adatokat más Apple- vagy harmadik féltől származó szolgáltatásokból sem a hirdetésekhez. Az Apple Térkép esetében úgy véli, hogy a szolgáltatást az unióban nagyon korlátozott mértékben használják, és nem rendelkezik olyan közvetítői funkciókkal sem, melyek révén az üzleti felhasználók és végfelhasználók kommunikálhatnának, így nem is éri el a DMA-ban kapuőrnek megjelölt szolgáltatások követelményeit.

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk. Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

Az Európai Bizottságnak 45 munkanap áll rendelkezésére annak eldöntésére, hogy hivatalosan kapuőrnek minősíti-e az Apple Ads és Maps szolgáltatásokat – amennyiben igen, az Apple hat hónapot kap arra, hogy a platformjain olyan változtatások vezessen be, melyek megfelelnek a szigorúbb szabályoknak.

A cupertinói cég korábban már diplomatikusan és udvariasan ugyan, de teljesen kontraproduktívnak írta le a digitális piacokra vonatkozó átfogó jogszabályt, melynek egyik kimondott célja éppen az volt, hogy a nagy technológiai cégek piaci erőfölényét csökkentse és rávegye a domináns szereplőket, hogy megnyissák zárt ökoszisztémájukat a versenytársak előtt. Az már a DMA 2022-es létrejötte előtt is világos volt, hogy az EU új, mérföldkőnek tekintett jogszabályrendszere az Apple-t fogja minden technológiai cég közül a legérzékenyebben érinteni, az igazán markáns változtatásokra azonban tavaly márciusig kellett várni, ekkor kellett ugyanis az úgynevezett kapuőr cégeknek megfelelnie a DMA-ban foglaltaknak.

A cégre elsősorban az App Store alkalmazás-piactér miatt vonatkoztak a legszigorúbb előírások, így köztük az, hogy köteles az iPhone-okon engedni, hogy a felhasználók harmadik feles piactereket telepítsenek az általuk vásárolt készülékekre és onnan tetszőleges alkalmazásokat töltsenek le. Ilyen, alternatív piactérből egyébként a mai napig kevesebb, mint féltucatnyi érhető el az EU-ban, tipikusan jelentősen korlátozott kínálattal. A vállalat ezen kívül a DMA hatására kénytelen volt a hardveres kompatibilitási előírásokon is lazítani, így például meg kellett nyitnia számos, korábban zárt API-t vagy technológiát a riválisok előtt (ilyen például az okosórákra érkező értesítések).