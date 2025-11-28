A vártnál tapadósabb a Windows 10

Láthatóan lassabb tempóban történik a Windows 11-re való átállás, mint anno a Windows 10-re való frissítés idején. A Microsoft 10 éves operációs rendszere idén ősszel érkezett el terméktámogatási életciklusának végéhez, de ettől függetlenül továbbra is PC-k tömegei futtatják. A Dell operatív igazgatója, Jeffrey Clarke szerint 1,5 milliárd gépre van telepítve Windows, de ebből 500 millió olyan eszköz van a globális PC-piacon, melyek kompatibilisek a Windows 11-gyel, de még nem történt meg a frissítésük, és még további 500 millió olyan eszköz van, mely több mint négy éve van használatban, és nem képes futtatni az új rendszert.

Ez 10-12 százalékponttal lassabb az előző generációváltástól. Nyilvánvalóan számos oka lehet annak, hogy a Windows 10-hez képest lassabb a migrációs folyamat, de mindenképp lassító tényező, hogy a Windows 11 sok régebbi PC-t kizár a szigorúbb rendszerkövetelményeivel, és a cég jóval türelmesebb a még egy évig elérhető kiterjesztett biztonsági frissítések tekintetében.

A cég harmadik negyedéves eredményjelentésekor osztotta meg ezeket a számokat annak apropóján, hogy a helyzetet kiaknázható lehetőségnek tekinti arra, hogy ügyfeleit a legújabb Windows 11-es gépek és AI PC-k felé terelje, de számít arra, hogy a PC-piac jövőre viszonylag stagnálni fog. A Windows vezetője, Pavan Davuluri épp egy hete osztotta meg, hogy „közel egymilliárd ember támaszkodik még a Windows 11-re”, ami egybevág a Dell embere által megosztott számokkal.

A Dell azért képes reziliensen viselni a PC-piac lapos növekedését, mert vállalati AI hardver portfóliója kimondottan jól teljesítmény: az októberrel végződő negyedév végére 12,3 milliárd dollár értékben kapott rendelést AI szerverekre, míg a szállított gépek értéke 5,6 milliárd dollár volt. A szerverekből és hálózati eszközökből származó bevétel elérte a 10,1 milliárd dollárt a negyedév során, ami 37 százalékos növekedés az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

A vásárlói érdeklődés élénkült hagyományos szerverek iránt is, ami a növekvő RAM és NAND árak miatt kihívást jelent a cég számára, miután a memóriagyártók az AI vezérelt munkaterhelések támogatásához szükséges magas haszonkulcsú termékekre csoportosították a termelést, és csökkentették a kapacitást a kisebb kapacitású készletek esetében.