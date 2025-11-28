Mégsem panaszkodik a Microsoft felhőjére a Google

Pénteken visszavonta a Google az Európai Bizottság elé terjesztett panaszát, melyben a cég azt kifogásolta, hogy a Microsoft a felhőszolgáltatások szegmensében piactorzító gyakorlatot folytat. A vállalat azután döntött így, hogy a Bizottság bejelentette, hogy három külön eljárásban vizsgálja az ágazatot, illetve ágazati szereplőket, annak megállapítására, hogy a Digital Markets Act (DMA) -ben foglaltak vonatkoztathatók-e erre a szegmensre.

A Google által tavaly szeptemberben benyújtott panasz gyakorlatilag egy az egyben arra a korábbi panaszbeadványra alapul, melyet az európai felhőinfrastruktúra-szolgáltatók szakmai szövetsége, a CISPE (amelynek tagja többek közt az Amazon AWS, az Aruba és az OVHcloud is, a Google viszont nem) nyújtott be a cég ellen még 2022-ben.

Ebben a szervezet elsősorban azt kifogásolta, hogy a Microsoft megnehezítette ügyfelei számára a szolgáltatóváltást, és túlságosan bezárja őket az Azure ökoszisztémájába, ennek a gyakorlatnak pedig versenytorzító hatása van.

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk. Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

A Microsoft és a CISPE végül tárgyalások útján megállapodásra jutott, melynek része volt, hogy a Microsoft kötelezettségeket vállalt arra, hogy további módosításokat eszközöl a felhős licencelési gyakorlatán, cserébe pedig a szakmai szervezet visszavonja panaszát - ezt azonban a Google nem fogadta el és saját jogán a Bizottsághoz fordult.

Ezt a panaszt vonta most vissza a cég, miután a Bizottság múlt héten bejelentette, hogy külön eljárásokat indít annak feltérképezésére, hogy az Amazon Web Services és a Microsoft Azure a DMA besorolása alapján kapuőr-szolgáltatásnak minősül-e, illetve egy harmadik vizsgálatot annak kiderítésére, hogy a DMA-ban foglaltak hogyan alkalmazhatók a felhős szolgáltatások szegmensére.

Ha az Azure és az AWS kapuőri besorolást kap az EU-ban, az automatikusan azzal jár, hogy egy sor szigorú interoperabilitási és transzparencia előírásnak meg kell felelniük a szolgáltatóknak, melyek működését szigorúbb keretek között is ellenőriznék.

A három vizsgálatot 12 hónapon belül zárhatja le az Európai Bizottság.