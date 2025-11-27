Fontos momentumhoz ért az online csalás elleni harc Európában

Az uniós tagállamok és a Parlament ma megállapodásra jutottak az online csalások drasztikus visszaszorítását célzó, pontosabban az azokkal kapcsolatos kárviselési kötelmeket előíró jogszabálycsomagok szövegezéséről, ezzel a tervezetekben foglaltak a jóváhagyási folyamat végéig várhatóan érdemben már nem változnak majd.

A Payment Services Regulation (PSR) és a harmadik Payment Services Directive (PSD3) összességében jóval erősebb védőhálót biztosít majd a különféle pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók számára az online elkövetett csalásokkal szemben elsősorban azáltal, hogy a korábbinál szigorúbban szabályozza a pénzügyi szervezetek kártérítési kötelezettségét.

Az új rendelkezések így többek között kimondják, hogy ha egy pénzügyi szolgáltató nem alkalmaz megfelelő védelmi mechanizmusokat az online térben elkövetett csalások megelőzése érdekében, teljes kártérítési felelősséget kell majd vállalnia a jövőben.

Ez az előírás azokra az esetekre is vonatkozni fog, amikor egy csaló egy banki ügyfél adatait megszerezve hajt végre tranzakciókat, melyeket a rendszer engedélyez, illetve akkor is, ha az ügyfél maga kezdeményezi a tranzakciót egy magát a pénzügyi szolgáltató alkalmazottjának kiadó csaló rábeszélésére (utóbbi esetben értelemszerűen csak akkor, ha a károsult előzetesen feljelentést tett a rendőrségen és értesítette a szolgáltatót is).

Az új jogszabályok szigorúbb transzparencia előírásokat is tartalmaznak bizonyos tranzakciók elvégzésére vonatkozóan. Így például átutalás, devizaváltás vagy automatából történő készpénzfelvétel esetében még a tranzakció jóváhagyása előtt tájékoztatni kell majd az ügyfelet a felmerülő költségekről.

A készpénzhez való hozzáférés elősegítése érdekében emellett a POS-terminállal ellátott boltokat - különösen vidéken - arra kötelezi a rendelet, hogy vásárlás nélkül is kiadjanak maximum 150 eurót vagy annak megfelelő lokális pénzösszeget az ügyfélnek kártyatranzakcióval.

Végül pedig a nagy pénzügyi szolgáltatóknak minden adminisztratív akadályt és egyéb diszkriminatív elemet fel kell számolniuk az open banking szolgáltatásokra épülő partnercégek működése előtt, mely a jogalkotók szándékai szerint elősegíti az innovációt és a fair versenyt a pénzügyi szolgáltatások szegmensében.

Az új jogszabályok hatályba lépéséhez azokat előbb a Parlamentnek és a Tanácsnak is el kell fogadnia, az uniós jogalkotási folyamatban azonban ez már csak formalitásnak számít.