Egy iPhone SE-ből és egy Lumia 1020-ból rakták össze Frankenstein telefonját

Ritkán látni olyan gyönyörű transzplantációs hobbiprojekteket, mint a LumiPhone 1020 SE, ami nem más, mint egy 2013-ban megjelent Nokia csúcsmodell, a Lumia 1020 házába épített harmadik generációs iPhone SE.

A Nokia a Windows Phone korszakban még kvázi az utolsó leheletével kiszenvedett magából pár igazán gyönyörű okostelefont, ezek egyike volt a 2013-as Lumia 1020, melynek dizájnját a HMD még egy utolsó, kétségbeesett kísérlettel megpróbálta tavaly félig-meddig visszahozni.

Ami azt illeti, a dizájn annyira jól sikerült, hogy az r/hackintosh egyik subredditjében nemrég egy lelkes közreműködő kitett egy projektek, amiben egy kibelezett Lumia 1020-ba lényegében egy az egyben beépítettek egy harmadik generációs iPhone SE-t. Az így létrejött teremtmény a világ egyik talán legszebb okostelefon-dizájnját ötvözi a világ egyik legnépszerűbb okostelefonos operációs rendszerének, az iOS-nek a tudásával.

Azzal az iOS-ével, ami az Androiddal együtt egyébként elég tevékenyen hozzájárult ahhoz, hogy az a Windows Phone, mely eredetileg a Lumia 1020-on futott, hamar feledésbe merüljön.

A hardveres mod egyébként elég profi lett, az iPhone komponenseit ugyanis sikerült gyakorlatilag egy az egyben átültetni a Lumia vázába, persze némi átalakítás árán.

Így például máshová került a hátlapi kamera, és a Touch ID-t is át kellett szerelni az előlapról a hátsó kameraszigetre - ez a kialakíás egyébként nem volt ritka az előző évtized különböző androidos készülékeinél, bár a menügombként is funkcionáló Home használata a tervező szerint így kissé kényelmetlenebb.

A transzplantáció után a SIM-tálca is az eredeti helyen, vagyis a Lumia 1020 váz tetején maradt, az oldalsó hangerőszabályzók is működnek, egyedül a jack csatlakozó az, amit irreálisan nagy - vagy lehetetlen - meló lett volna átültetni az Apple hardverre. És persze a telefon természetesen nem microUSB-kábellel tölthető, mint az eredeti Lumia, hanem az Apple-féle Lightninggal (amit éppen a héten megjelenő új iPhone SE-vel kukáz a termékvonalból a gyártó).

Via The Verge via 9to5mac.