Már regisztráció sem kell a ChatGPT keresőjéhez

Még szélesebbre tárja kapuit a ChatGPT Search, mostantól kezdve lényegében bárki használhatja, akár a Google-t.

Korántsem lassít az OpenAI a ChatGPT-t érintő fejlesztések tempóján, a cég legutóbbi bejelentése pedig nagyobb horderejű, mint elsőre tűnhet. Tavaly ősszel elsőként a szolgáltatás előfizetői használhatták a ChatGPT Search-öt, azaz az AI-jal támogatott webes keresést, ami az év végére mindenkinek ingyenessé vált, használatának feltétele csak egy regisztrált fiók volt.

A későbbiekben még tágabbra nyílik a kör, mivel az OpenAI bejelentette, hogy a Search funkciót fiók és bejelentkezés nélkül is bárki számára hozzáférhető eszközzé tette. A bejelentés valójában azt üzeni, hogy az OpenAI készen áll megmérkőzni a Google dominanciájával a keresési piacon.

Ahogy a szolgáltatás neve is utal rá, az OpenAI nem egy teljesen különálló terméket fejlesztett, hanem a ChatGPT kezelőfelületébe építette be a valós idejű, interneten történő információkeresés lehetőségét. A szolgáltatás a meglévő AI-modellt kombinálja a webes kereséssel, dialógusokon keresztül válaszol kérdésekre, ahogy az OpenAI fogalmaz: „naprakész információkat biztosít a releváns forrásokra vezető hivatkozásokkal”. A hagyományos kereséstől eltérően azonban itt nem találati listát kap az internetező, hanem egy szöveges összefoglalót képekkel és a források linkjeivel, melyeken keresztül további kutatást végezhet.

Viszont a kolumbiai Tow Center for Digital Journalism kutatói által végzett teszt alapján a ChatGPT Search még korántsem működik tökéletesen. A tavaly decemberben közzétett tanulmány szerint a ChatGPT-be épített kereső nehezen tudja azonosítani a cikkekből származó idézetek forrását, még akkor is, ha azok a céggel partnerséget vállaló kiadóktól származnak. Alapvető probléma, hogy a különféle generatív AI-eszközök nem képesek megítélni az internetről előásott információ hitelességét, ellenben szívesen dolgoznak a felkeresett oldal népszerűsége alapján. A ChatGPT-t érintő kutatás pedig arról árulkodik, hogy a források azonosítása terén is van még mit fejlődni, mivel ez a hiányosság akár jogi problémákat is hozhat magával.