Gyere dápolj, gyere dápolj még!

A digitális állampolgárság platform egy mobilapp révén jelentősen megkönnyíti a jövőbeni ügyintézést - de ez az app nem fut minden telefonon.

Digitális állampolgárnak lenni valahol kicsit ijesztő és magasztos érzés egyben, hiszen azért mégiscsak az van, hogy most már az ember (mármint a digitális állampolgár) a mobilján kívül mindent otthon hagyhat, ha elmegy otthonról - akár akkor is, ha ezt autóval teszi.

A Digitális Állampolgárság Program, vagyis a DÁP ennél persze sokkal több (lesz), hiszen már most is például könnyen be lehet az applikációval lépni a Ügyfélkapura (ami nem szűnik meg), illetve könnyen lehet hatósági erkölcsi bizonyítványt kérni rajta keresztül, később pedig lesz majd szerződés aláírás, meg mindenféle életút-szolgáltatás intézése mobilon.

Már ha a mobilra egyáltalán telepíthető az app - ahogy a szolgáltatás oldalán szerepel, ehhez iOS 16-ot futtató iPhone kell, de az eMAG-csoporthoz tartozó Rejoy használtmobil-piactér nagyon leleményesen ebben is üzleti lehetőséget látva emellett most azt is elárulta egy sajtóközleményben, hogy milyen androidos okostelefonok javasoltak

DÁP-oláshoz.

Lelövöm a poént, Android 10-et vagy újabbat futtató okostelefonok.

Őszintén szólva nem tudom, hogy bárkit motivál-e egy esetleges készülékcserében a DÁP-alkalmazással való kompatibilitás, azt meg aztán pláne nem, hogy aki egyébként is hajlik arra, hogy a programban részt vegyen, az miért használna ma is egy őskövület okostelefont.

Mindenesetre ha így lenne, a Rejoy szerint érdemes számolni ez esetben egy használt mobillal is.