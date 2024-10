PlayStation-kontrollerek segítségével operáltak meg egy sertést

A konzolok vezérlői új utakat nyithatnak meg a távoperációban, bizonyítja egy újabb eset.

Svájci sebészek egy csoportja sikeres endoszkópos beavatkozást végzett egy sertésen, aki ráadásul fizikailag egy más ország más városában, Hongkongban volt található. Az orvosi bravúr a Hongkongi Kínai Egyetem Orvostudományi Kara és az ETH Zürich együttműködéseként jött létre. Az ügy még bizarrabb részlete, hogy mindezt egy PlayStation Move kontroller és egy PS5 DualSense kontroller segítségével sikerült kivitelezni, így vált áthidalhatóvá a több ezer mérföldes távolság az operáció során.

A távműtétes endoszkópia nemcsak távoli sebészeti képzést és mentorálást kínál, hanem azonnali diagnosztikai és sebészeti ellátást is távoli területeken, amiben továbbra is segítség lehet a PlayStation kontrollere. A játékvezérlők használata az orvostudományban új lehetőségeket nyit meg. Dr. Bradley Nelson, az ETH Zürich professzora elmondta azt is, hogy a kutatás következő állomásaként egy emberi gyomron hajtanak majd végre távműtétet a módszerrel.