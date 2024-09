A kínaiak nagyon rákaptak a háromba hajtható Mate XT-re, pedig még ára sincs

Nagyot megy a Huawei első, két zsanérral rendelkező hajlítható kijelzős okostelefonja a cég anyaországában - pedig az értékesítés hivatalosan csak szeptember 20-án kezdődik.

Órákon belül leleplezik Cuprtinóban az iPhone 16 szériát, de Kínában most egészen máshol jár a helyi kütyümániások esze, hiszen érkezik a nemzeti hős, a hamvaiból feltámadt Huawei legújabb foldable telefonja, a Mate XT is, melynek különlegessége, hogy két zsanérral is rendelkezik, azaz háromba hajtható.

A hagyományos, vertikális foldable készülékekhez képest egyharmadnyival szélesebb kijelzőfelület meghozta a hatását, ahogy a kínaiak patriotizmusa is, hiszen már csaknem hárommillió példányt rendeltek elő belőle a vásárlók úgy, hogy az előrendelés szombat délben kezdődött, és

a készüléknek még nincs hivatalos fogyasztói ára.

Tegyük hozzá, az Apple-nek úgy sikerült tavaly év végén a legtöbb okostelefont eladnia Kínában, hogy nemhogy háromba, kettőbe hajtható telefonja sincs, aztán most meg már benne sincs a gyártó az értékesítési volumen alapján felállított top5-ös listában. Mindez kitűnően mutatja, hogy a kínai okostelefon-piac mennyire turbulens, a gyártók piaci részaránya pedig 1-2 százalékponton belül mozog egymáshoz képest.