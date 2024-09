Videón a háromba hajtható Huawei Mate XT

Csepegtetnek a kínaiak a formabontó modell jövő heti bemutatója előtt, ami természetesen méregdrága lehet.

Alig pár órával az Apple éves iPhone-bemutatója után a rivális Huawei is előhúzza a kalapból, amije van, és termékbemutató eseményt fog tartani Pekingben, helyi idő szerint szeptember 10-én délután fél háromkor - derült ki már korábban a cég hétfői közleményéből.

Richard Yu, a Huawei fogyasztói és autóipari technológiai csoportjának vezetője a kíváncsiságot azzal fokozta a dátum bejelentésekor, hogy „olyan korszakalkotó termékkel állnak elő, amely már másoknak is eszébe jutott, de még nem tudták elkészíteni”. Az ügyvezető hozzátette, hogy öt év befektetés után a Huawei „valósággá váltotta a sci-fit”.

Pár órával később kiderült az is egy Yu által közzétett képből, hogy a rejtélyes eszköz a Huawei Mate XT lesz, ami a világ első, kereskedelmi forgalomban is elérhető, háromba hajtható készüléke, amit egyébként lesifotókon már több alkalommal lehetett látni Yu kezében hétköznapi helyzetekben.

Miután a Weibo közösségi oldalra is sorra kerültek fel az állítólag mobilt ábrázoló képek, a cég is előállt egy trailer videóval, ami lényegében a jövő heti teaser teasere. A láthatóan dupla zsanérral ellátott, hátlapon Ultimate Design felirattal ellátott készülék összecsukva nem tűnik olyan vékonynak, mint egy Honor Magic V3, és kérdéses persze az is, miként fogja bírni a strapát.

Az eddigi szivárgások alapján egyébként kihajtott állapotban 10 hüvelykes lehet a készülék, a 16 GB RAM-mal és 512 GB tárhellyel felszerelt eszköz 16 888 jüanos indulóára pedig nettó 845 ezer forintot valószínűsít, de természetesen pontos specifikációkat és hivatalos árakat legkorábban jövő hét elején fogunk tudni.