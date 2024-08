Pofátlanul drágul nálunk is a YouTube Premium

A családi csomagot érinti legbrutálisabban az áremelés, majdnem dupla annyiba fog kerülni.

A Google tavaly jelentette be, hogy az amerikai piacon megemeli a a reklámmentességet és egyéb előnyöket kínáló YouTube Premium előfizetés árát, így sejthető volt, hogy idővel más országokba is begyűrűzik az áremelés. A cég fokozatosan áll át az új árakra a különböző régiókban, és erről most e-mail küldött a magyar felhasználóknak is – láthatóan mi sem kerüljük el drágulást.

A YouTube legalább 30 nappal az országra vonatkozó áremelés előtt e-mailben értesíti az érintetteket. Az új árak az aktuális számlázi ciklus lejártával lépnek érvénybe, szeptember végén.

A felhasználóknak küldött levelek és a YouTube súgója alapján hazánkban a korábban 1790 forintba kerül sima egyéni havi előfizetés ára 2390 forintra emelkedik.

Ennél sokkal brutálisabb a családi csomagot érintő változás: az összesen 5 családtaggal (vagy ismerőst, barátot) használható, eddig 2690 forintba kerülő előfizetés havidíja már 4790 forint lesz, ami közel 80 százalékos emelést jelent.

A diákoknak 1490 forintot kell fizetniük, amennyiben jogosultak a kedvezményes csomagra, úgy tűnik, ezen a téren nem történik változás.

A megújuló tagságok jelenlegi áráról a Vásárlások és tagságok oldalon tudnak tájékozódni az előfizetők. A meglévő tagoknak az első számlázási ciklus során kell az új havi díjat fizetniük, legalább 30 nappal a csomag árának emelkedését követően.